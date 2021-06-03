Marketler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Bu akşam başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar mutfak ihtiyaçlarını tamamlamak için marketlerin kaçta kapandığını araştırıyor. Marketler haftanın yedi günü müşterilerine hizmet vermeyi sürdürecek.

MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR? MARKETLERİN AÇILMA, KAPANMA SAATLERİ…

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor.

Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

KADEMELİ NORMALLEŞME GENELGESİ YAYINLANDI

İçişleri Bakanlığı, yarın sabah 05.00’te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak ve 1 Haziran’a kadar sürecek kademeli normalleşme planını açıkladı.

– Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te sona erecek.

– Yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek.

– Pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 arasında açık olacak, hafta sonları ise pazar yeri kurulmayacak.

– Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, zücaciye ve hırdavat dükkanları hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.