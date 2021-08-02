Marmaris 5 gündür yanıyor

Muğla’nın çeşitli bölgelerinde perşembe günü başlayan orman yangınlarında henüz 3 bölgedeki alevler kontrol altına alınamadı. Marmaris'te 8, Köyceğiz de 2 helikopter söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Marmaris’te yangınları kontrol etmek ve ilk müdahalede gecikmemek için drone ekibi kuruldu. Öte yandan Hisarönü yangını söndürüldü açıklaması yapan TRT ekibine vatandaşlar saldırdı.

MUSTAFA SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın çeşitli bölgelerinde geçen perşembe günü başlayan orman yangınlarında henüz 3 bölgedeki alevler kontrol altına alınamadı. Marmaris’in Armutalan, İçmeler, Asparan, Bayır, Dereözü, Osmaniye, Turunç, Bayır, Turgut, Hisarönü, Orhaniye, Çiftlik, Kumlubük yangınları sürüyor. Marmaris’te 8, Köyceğiz de 2 helikopter söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Marmaris’te 100 den fazla arazöz, 50 iş makinesi ile birlikte belediyeler ve dış illerden gelen belediye söndürme araçları ise bu rakamın dışında. Marmaris'te yangınları kontrol etmek ve ilk müdahalede gecikmemek için drone ekibi kuruldu.

TRT EKİBİNE SALDIRI

Hisarönü yangını söndürüldü açıklaması yapan TRT ekibine ise vatandaşlar tepki göstererek saldırdı. Saldırının büyümesi çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle önlendi.

VATANDAŞLAR ALEVLERİN YERLEŞİM MERKEZLERİNE İNMESİNİ ENGELLEDİ

Dün (Pazar), gün boyunca hızla ilerleyen alevler Armutalan Mahallesi'nin Sekine Evren çeşmesi bölümünden yerleşim bölgelerine karşı ilerlemeye başlayınca söndürme işçileri, arazözler ve vatandaşların büyük gayreti ile yangının önü saat 23.30 civarında kesildi. Sabaha kadar sürdürülen özverili çalışmalarla alevler kontrol altına alındı. Yine aynı şekilde Çiftlik Koyu ve Kumlubük'te halkın büyük desteğiyle alevler yerleşim merkezlerine inmeden yangın kontrol altına alındı. Kumlubük'te küçük bir otel yandı.

ORHANİYE'DE YERLEŞİM MERKEZLERİNİN BİR BÖLÜMÜ RAHAT NEFES ALDI

Keçibükü mevkiinden hızla Orhaniye Mahallesi'ne doğru ilerleyen alevlere karşı koymak için arazözlerle söndürme ekipleri canla başla çalıştı. Akhisar'dan gelen ekipler de gece boyunca söndürme çalışmalarına katıldı.

Vatandaş evlerinin çevrelerini sürekli ıslatarak muhtemel bir yangını önlemeye çalıştı. Evlerin çevresindeki kuru ağaçlar kesilirken kuru otlardan arındırıldı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ SIKINTI YARATIYOR

Bu arada özellikle yangın çevrelerinde elektriklerin zorunlu olarak kesilmesinden doğan sıkıntılar yaşanıyor. Haberleşme cihazlarının şarjı, elektrikli eşyalar ve elektrikli motorların çalışmaması nedeniyle kuyu sularının çekilememesi gibi sıkıntılar yaşanıyor. Bölgede jeneratör istekleri giderek artıyor.

SUYU BİTEN TANKERLERE EL YARDIMIYLA SU DESTEĞİ

Alevlerin Hisarönü mevkiindeki yerleşim alanına yaklaşması sebebiyle orada evleri olan insanlar, kendi imkanlarıyla evinden çektiği hortumla kovalara doldurdukları sularla yangına müdahale etmeye çalıştılar. Ardından bir önceki yeri söndüren itfaiye buraya gelerek söndürme çalışmasına katıldı. Fakat bu seferde su sıkıntısı başlayınca vatandaşlar ellerindeki hortumlar ve taşıma sularla itfaiye aracının tankerini doldurmaya çalıştı.