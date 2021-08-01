Marmaris’te çay fırlatan Erdoğan’a tepki: Türk hekimlerine havale ediyorum

Rize'de yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka otobüsün üzerinden çay fırlatmıştı. Yangınlar için Muğla'ya giden Erdoğan burada da vatandaşlara çay fırlatınca tepki çekti.

İSMAIL AKDUMAN

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Geçen hafta Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan sel felaketinin ardından memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine giden Erdoğan, burada yaptığı konuşmanın ardından selzedelere çay fırlattı.

Bu olayın tartışmaları devam ederken Erdoğan bu kez de Marmaris’te yangından zarar gören bölge halkını ziyaret etti. Büyük bir konvoyla ilçeye giren ve ardından vatandaşlara konuşma yapan Erdoğan, yine çay fırlattı. Erdoğan’ın konvoyla giderken de yol kenarında bekleyen vatandaşlara otobüsün açık kapısından çay fırlatması tepki çekti.

“ÇAY DEĞİL UÇAK İSTİYORLAR”

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından “Bu nasıl bir iş arkadaş? Bu nasıl bir vicdan? Şu çay dağıtma değil, kafaya atma şekline bakar mısınız. Vicdanınız var ise, buna tepki gösterirsiniz” diye yazdı. Ardından da, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, neden çay dağıtma ihtiyacı hissediyorsunuz? Yangınları söndürmek için tek bir uçak almamışsın, memleket yanıyor, siz çay dağıtıyorsunuz. Dağıttığınız çaylara ne kadar ödediniz? Çay parasına uçak alsaydınız güzel olmaz mı? Çay değil, uçak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANINI TÜRK HEKİMLERİNE HAVALE EDİYORUM”

Erdoğan’ın yangın bölgesine vatandaşlara çay fırlattığı görüntülere sosyal medyadan vatandaşların yanı sıra siyasetçiler de tepki gösterdi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ayıp denen bir şey var yeter artık” diyerek tepkisini dile getirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise, “Marmaris'te yüreği yanan insanların kafasına da çay fırlatmışsın! Senin durumun siyasetin değil, tababetin ilgilenmesi gereken bir durum artık. Vatanı yanan, yüreği yanan insanlara keyif çayı fırlatan bu Cumhurbaşkanını Türk hekimlerine havale ediyorum” sözlerini kullandı.