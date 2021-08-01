Marmaris’te yardım çağrısı: ‘Yetişin arkadaşlar yetişin! Geçti artık geçti’

Orman yangınının değişik yönlerde yayılmaya devam ettiği Marmaris'ten yardım çığlıkları yükselmeye devam ediyor.

MUSTAFA SARIİPEK

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Bölgede yangın söndürme çalışmalarına katılan ancak kritik bir noktadan sıçramasına engel olamayan bir vatandaş “Mezargediği'nden (Armutalan) Çamlı Kızılcasöğüt tarafına geçti. Çabuk, yetişin arkadaşlar yetişin! Yetişin ya! Geçti artık geçti! Geçti şu an!” diye isyan etti.

Bu sıçrama nedeniyle Gökova Körfezi, Çamlı Kızılcasöğüt ve Okluk Koyu yönündeki ormanlar da risk altında.