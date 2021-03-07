Mavi Vatan Tatbikatı’nda MAM-L füzesiyle en uzun menzilli atış yapıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nda SİHA'dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atış da yapıldı. Deniz Kuvvetlerimizin envanterindeki TB-2 SİHA'dan, millî imkânlarla geliştirilen/üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile Doğu Akdeniz'deki suüstü hedefi tam isabetle vuruldu.” denildi.

Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nda 82 gemi, 5 denizaltı, 27 uçak, 20 helikopter, 8 İHA ve 5 bin 437 personel yer alıyor.