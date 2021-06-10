Meclis toplantısında Atatürk’e hakaret eden imam kınandı: AKP ve MHP grubu salonu terk etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde bugün gerçekleştirilen Haziran Ayı Meclis toplantısının açılışında, Ayasofya Camisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı icazet töreninde imam Mustafa Demirkıran'ın, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmesi CHP ve İYİ Parti grupları tarafından kınandı.

Kınama metninin okunmasının ardından AKP'li Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, imamın açıklamasında Bakara suresinin 114. ayetinin okunduğunu savunarak bu metni onaylamadıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Ayasofya'da devlet erkânının olduğu programda imamın Bakara suresinin ayetini değil Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e isim vermeden hakaret eden ifadeler kullandığını söyleyerek Millet İttifakı olarak bu olayı kınadıklarını söyledi.

Tartışmaya diğer meclis üyeleri de katılınca meclis salonunda sesler yükseldi. Tartışmaların ardından AKP ve MHP grupları meclis toplantı salonunu terk etti.