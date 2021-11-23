Meclis’te gerginlik… ‘Sezgin Baran Korkmaz’ tartışması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Özkoç'un Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkmadan önce kendisiyle görüşüp görüşmediği ile ilgili sorusuna yanıt verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam eden bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin eleştirilerine ve sorularına yanıt verdi.

‘KEMAL KILIÇDAROĞLU BİLEREK BU İNSANLARI BURAYA GÖNDERMİŞTİR’

Bakan Soylu, Suriye ve Irak tezkeresine ilişkin Engin Özkoç’un değerlendirmesini eleştirerek, elindeki hatirayla tezkerede adı geçen bölgeleri gösterdi, ardından şöyle konuştu:

* Söyleyecek cümle bulamıyorum. Artık yalan da değil bir cinnet hali olduğunu düşünüyorum. Gözlerini öyle hırs bürümüş ki bizi öldürseler tatmin olmayacaklar.

* Sizin bu sıralarınızda oturanlar rahmetli Menderes’e aynı şeyi yaptılar. Davul çaldırdılar idamında.

* Demirel’e aynı şeyi yaptılar. Rahmetli Demirel’in eşinin iç çamaşırını Türkiye’nin siyaset malzemesi haline getirdiler.

* Rahmetli Özal’a ayı şeyi yaptılar. Yapanların ayıbıdır. Bunların yaptığı siyasi linçleri anlatıyorum ben.

Bakan Soylu’nun bu sözlerinden sonra CHP’li vekiller tepki gösterirken, Özkoç, özür dilemesini istedi.

‘İSPAT EDEMEYEN HAYSİYETSİZDİR’

TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın “Ayhan Bora Kaplan ile ilişkilerini açıkla. Mafya mensuplarıyla neden telefonda konuştuğunu açıkla. Sen bunun hesabını vereceksin” ifadelerinin üzerine Bakan Soylu, “Bunu söyleyip de ispat etmeyen şerefsizdir, haysiyetsizdir, onursunuzdur. Sensen; sen şerefsizsin, haysiyetsiz, onursuzsun” cevabını verdi.

SOYLU’DAN ‘SİZİN AKLINIZ YETMEZ’ YANITI

Soylu, CHP’li Özkoç’un Sezgin Baran Korkmaz’ın yurt dışına çıkmadan önce kendisiyle görüşüp görüşmediği ile ilgili sorusuna karşılık ise şöyle konuştu:

* Sizin aklınız yetmez. Kendi kurumunuzdaki arkadaşlarınıza soracaksınız, onunla beraber iş tutan arkadaşlarınıza soracaksınız, onunla beraber akşam sefası yapanlara soracaksınız, onunla beraber HDP’ye maddi yardımda bulunan anlayışa soracaksınız.

* Devletin bütün kurumları ile beraber, aklınızın yetmediği şudur; öyle bir karar aldık ve öyle bir meseleye daldık ki, organize suç örgütlerine karşı durduğumuz bu sistemdir.

On bin dolar konusunda Soylu, “Devletin kayıtlarında var açığa çıkacaktır. Ama o zaman siz açığa düşmeyin” dedi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Süleyman Soylu: Ben 10 bin doları alan siyasetçiyi söylerim