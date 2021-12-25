Meclis’te Turkovac aşısı için çağrı: Verileri paylaşın

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, geçtiğimiz günlerde yerli aşı olarak acil kullanım onayı alan Turkovac aşısını meclis gündemine taşıdı.

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Çıray’ın açıklamalarının tamamı ise şu şekilde:

* Turkovac aşısının Faz 1-2-3 sonuçlarını bilmek istiyoruz. Turkovac'ın henüz bilimsel standartlara göre aşı niteliği kazanmadan Sağlı Bakanlığı'nın acil kullanım onayı vermesi insan sağlığı üzerine kumar oynamaktır,” dedi.

* “Bu iktidar döneminde kapatılan Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün ülkemize ve dünyaya kazandırdığı büyük buluşlarında olduğu gibi, Türkiye'de üretilen ve salgını durduracak aşıları tabi ki sevinçle karşılayacaklarını belirten Çıray, ancak yeterli bilimsel veri olmadan, elde edilen sonuçlar şeffaflıkla açıklanmadan onay verilen bir aşıya da her şeyden önce bir tıp doktoru olarak üzerime düşeni yapmazsam yeminimi çiğnemiş olurum” diye konuştu.

Çıray şöyle devam etti:

BU İKTİDAR GÜVENİLİRLİĞİNİ KAYBETTİĞİ İÇİN AŞILAMA ORANLARI DÜŞÜYOR

* Yaklaşık iki yıldır yaşadığımız ve çok kayıplar verdiğimiz pandemi sürecinin yönetiminde en önemli unsur güvenilirliktir.

* Ancak güvenilirliğini çoktan kaybetmiş olan AKP iktidarı ve Sağlık Bakanlığı şeffaf olmayan yönetimine devam ederek insanların aşıdan uzaklaşmasına neden olmaktadır.

* BioNTech ve Moderna aşılarına kullanım izni veren bağımsız bilim kurumu FDA bu toplantıları basına açık yapmış ve kameraların karşısında bilim insanları saatlerce tartışmıştır.

* Eğer aşılamanın bir güven duygusuyla yaygınlaşması hedefleniyorsa, yerli aşıdan siyasi bir başarı devşirme çabası bir kenara bırakılmalı, Türk Toraks Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Tabipler Birliği'nin çağrılarına cevap verilmelidir.

*Turkovac aşısının bilimsel sonuçları derhal bilim insanları ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

BU OTOKRATİK REJİM COVİD KONUSUNDA İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR

Çıray, İçinden geçtiğimiz ve önümüzdeki ilk seçimden sonra değişecek olan bu ucube otokratik tek adam rejimi sonucu tüm kurum ve kuruluşlarımızın içinin boşaltıldığını ve işlevsiz hale getirildiğini söyledi.

Çıray, Turkovac aşısına acil kullanım onayı veren Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) AKP döneminde kapatılan dünya çapında başarılara imza atmış Hıfzıssıhha Enstitüsü gibi özerk ve bilimsel bir kuruluş olmadığını belirtti. Henüz bilimsel sonuçları aşı niteliği taşıması için yeterli olmayan ve sonuçları şeffaflıkla açıklanmamış bir aşıya onay verilmesi, hem hukuki hem de anayasal sorunları beraberinde getirir, diyen Çıray iktidarı uyardı.

Çıray sözlerini şöyle tamamladı:

*Anayasanın 56. Maddesine göre ‘Devlet, herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde yaşamasını sağlamakla yükümlüdür' yazar.

*Turkovac aşısının yetersiz bilimsel verilere rağmen acil kullanım onayı vererek yaygın kullanımına geçilmesi insan sağlığını riske atmak demektir. Oluşacak tıbbi komplikasyonlar ve istenmeyen ters etkiler görülürse bunun sorumlusu AKP iktidarıdır.

*Otokrat rejim insanlık suçu işliyor. Omicron varyantına karşı ciddi ve bilimsel tedbirlerimizi alarak m-RNA aşılama politikasına devam edilerek üçüncü doz aşılarına hız kazandırılmalıdır.

Çıray şu soruları yöneltti:

TURKOVAC HANGİ SAYISAL VERİLERE GÖRE ONAY ALMIŞTIR?

1- Turkovac aşısı hangi sayısal verilere göre onay almıştır? Bu analizler hangi kurum ve kişiler tarafından hangi tarafsız gözlemciler eşliğinde yapılmıştır?

2- Acil kullanım onayı veren kurum ve kişilerin elindeki FAZ 1-2-3 sonuçlarını, Placebo kontrollü çalışma sonuçlarını ve aşının onay sürecindeki kurallar ve metadolojisini bilim dünyasıyla ve kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor musunuz?

3- Yeterli veri olmadan veya eldeki veriler şeffaf bir şekilde paylaşılmadan TURKOVAC'ın yaygın uygulamaya geçilmesi ile ortaya çıkabilecek tıbbi komplikasyon ve istenmeyen ters sonuçlar ortaya çıkarsa bunun sorumlusu kim ya da kimler olacaktır?

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