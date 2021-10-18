Mehmet Baransu’nun reddihakim talebine ret

Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasında bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin yargılanan Taraf Gazetesi çalışanları davasının tek tutuklu sanığı Baransu'nun reddihakim talebi reddedildi.

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Balyoz’da Kumpas davasına devam edildi. Taraf Gazetesi’nin eski çalışanları Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ve firari sanık Tuncay Opçin’in yargılandığı davanın bugün 36’ncı celsesi görüldü. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Baransu getirildi. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmazken, davanın müdahillerinden emekli albay Suat Aytın ile sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

“SAVUNMA YAPMAYACAĞIZ”

Tutuklu sanık Mehmet Baransu’nun avukatı Çiğdem Koç, “Sizin bağımsız ve tarafsız yargılama yapacağınıza inanmıyorum. Adil yargılama yapmayı düşünmüyorsunuz, müvekkilimi ismiyle yargılıyorsunuz. O yüzden mahkeme heyetinizi reddediyorum. Savunma yapmayacağız. Gayri meşru yargılamaya alet olmayacağız” dedi.

“6,5 YILDIR TUTUKLUYUM, REDDEDİYORUM SİZİ”

Sanık Mehmet Baransu da avukatının reddi hakim talebine yönelik söz alarak “Avukatıma katkı olsun diyerek reddihakim talebim var. Daha önce beni fazladan yatırdınız dedim, gerekçelerimi belgeleriyle anlattım. 6,5 yıldır tutukluyum, niye tutukluyum bunu anlamaya çalışıyorum. Yaptığım her şeyin arkasındayım. Hemen hemen 1 sene önce esasa ilişkin belgeler şimdi ne oldu da esasa ilişkin değil diyorsunuz? Beni boş yere 7 yıldır yatırdığınız ortaya çıkmasın diye reddediyorsunuz. O yüzden adil yargılama yok. Bu gerekçeyle reddediyorum sizi” dedi.

Sanık Baransu “Bir kere yaptım savunma, o da eşimden dolayı. Beni buraya siz koymadınız ki siz çıkarasınız. Allah koydu, Allah çıkaracak ” diye konuştu. Müdahil avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

REDDİHAKİM TALEBİNE RET

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Baransu’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, Baransu’nun reddihakim taleplerinin davaya uzatmaya yönelik olduğu kanaatine varıldığını belirterek reddetti. Baransu ve avukatına ret kararına itiraz etme hakları da hatırlatıldı. Duruşma, 12 Kasım’a ertelendi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLAMIŞTI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 Haziran 2021 tarihinde görülen celsede, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Mehmet Baransu hakkında zincirleme şekilde “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama”, “Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme”, “Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri kısmen veya tamamen yok etme” suçlarından 67 yıl 6 aya kadar hapis, sanıklar Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur’un ise “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis talep etmişti. Sanık Tuncay Opçin hakkındaki dosyanın ise ayrılmasını istemişti.

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DHA-Genel – Türkiye-İstanbul / Merkez – İSTANBUL, (DHA)

2021-10-18 14:47:49