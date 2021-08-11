Memleket Partisi’nde bir istifa daha

Memleket Parti Denizli İl Başkanı Yılmaz İçin ve 8 yönetim kurulu üyesinin dün partisinden istifa etmesinin ardından bir istifa haberi de Nevşehir'den geldi. Memleket Partisi Nevşehir İl Başkanı Ali Arslan Arısoy genel merkezle yaşadıkları görüş ayrılığından dolayı partisinden istifa ettiğini açıkladı.

MÜSLÜM EVCİ

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CHP’den ayrılan Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’nde istifalar devam ediyor. Dün Memleket Partisi Denizli İl Başkanı Yılmaz İçin'in de aralarında bulunduğu 8 il yönetim kurulu üyesinin partilerinden istifa ettiklerini duyurmasının ardından bir istifa haberi de Nevşehir'den geldi.

Nevşehir’de yerel bir gazeteye açıklamalarda bulunan Memleket Partisi İl Başkanı Ali Arslan Arısoy, genel merkezle yaşadıkları görüş ayrılıklarından dolayı istifa ettiğini açıkladı.

“GENEL MERKEZDEN DESTEK BULAMADIK”

Arısoy istifasına ilişkin şunları söyledi:

“Nevşehir'le ilgili projelerimiz vardı. Kapalı sera projeleri, büyük fabrika projeleri ve Avanos'umuza salça fabrikası projemiz vardı. Sadece biz -sıfır parti olduğumuz için- milletimizin karşısına projelerle çıkalım, şu şunu demiş şöyleymiş değildi maksadımız. Biz de bu konuda genel merkezden desteği bulamadık ve görüş ayrılığına düştük. Ondan dolayı zaten bundan 3 saat önce değerli dostum Denizli İl Başkanı da istifasını bildirdi. Şahsım da istifa ettim.”