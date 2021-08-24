Mera yapmak için yayladaki endemik çiçekleri söktüler

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki yaylalarda bulunan Zifin çiçekleri, iddialara göre mera yapılmak için Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince söküldü.

İsmail AKDUMAN

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Milletvekili Ahmet Kaya yaptığı araştırmalar sonucunda Zifin çiçeklerinin Trabzon İl Tarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen mera ıslahı çalışmaları kapsamında söküldüğünü ve çiçeklerin yerine ot ekileceğini ileri sürdü.

Vatandaşların da tepkisini çeken olayın kabul edilemeyeceğini ifade eden Kaya, “Yöre halkı bu konuya büyük tepkili, haklı olarak o güzellikleri hangi akıl yok ediyor diye isyan ediyor. Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ile yaptığımız görüşmede çiçeklerin mera ıslah projesi kapsamında söküldüğünü söylediler. Oralara ot dikeceklermiş, meraları arttıracaklarmış. Mevcut meralarımız yetmiyor mu? Yüzyıllardır oralarda hayvancılık faaliyetleri yapılıyor ve hayvan sayısı bugün düne göre yok denecek kadar az. Burada başka bir şey var. Böyle saçma bir gerekçe olamaz. Hayvan sayımız eskiye göre çok çok çok azaldı, dün binlerce hayvana yeten meralarımız şimdi mi yetmiyor? Kim verdi bu kararı? Ayıptır, günahtır, yazıktır. Yapılan büyük bir akılsızlıktır” diye konuştu.

ÇİÇEKLERİN YERİNE OT EKİLECEK

Doğu Karadeniz dağlarında yaygın olan, kokusu ve güzel görünüşü bilinen, ilaç olarak da kullanılan Zifin çiçekleri, Karadeniz yaylalarından iş makineleriyle Düzköy Yaylası’nda sökülmesini eleştiren CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, “Öğrendiğimiz kadarıyla Trabzon İl Tarım Müdürlüğü tarafından 280 dönüm arazi üzerinde mera ıslahı adı altında çalışma yapılıyor ve mera ıslahı adı altında Zifin çiçeklerimiz sökülüyor. Yerine ot tohumu ekiliyor. Düzköy İlçemizin yaylalarında, doyumsuz güzellikte Zifin çiçeklerimiz iş makineleriyle sökülüyor. Eşsiz güzelliğe sahip bu çiçeklerimiz yüzyıllardır yaylalarımızı süsler. Doğamız, yaylalarımız bu çiçeklerimizle güzel. Şimdi bu çiçeklerimizin iş makineleriyle söküldüğünü öğrendik. Ne istiyorsunuz bu çiçeklerimizden? Korunması gereken bu tür neden yok ediliyor? Amaç ne? O çiçekler için oraya gelen turistler var, o çiçeklerle fotoğraf çektirmek için oraya gelen insanlar var. Bu kararı veren insanlar Trabzon turizmine de zarar vermiştir. Türkiye'nin her yerinde yöreye özgü çiçekler koruma altına alınırken Trabzon yaylalarında bu kıyım neden? Endemik tür sökülür mü, Bunu akılla izah etmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“ELLERİNİZİ DOĞADAN ÇEKİN”

Bölge halkının çiçeklerin sökülmesine karşı çıktıklarını ancak engelleyemediklerini vurgulayan Kaya, “Düzköy'de yaşayan güzel yürekli insanlarımızın tüm çabalarına ve itirazlarına rağmen Zifin çiçeklerimizin sökümü durdurulmamış. Bu çiçeklere vatandaş zarar verse ceza verilirdi ama kıyım Tarım İl Müdürlüğü eliyle yapılıyor, buna ceza yok. Bu yapılan doğa katliamıdır. Doğayı korumak insan olmaktır, doğayı savunmak hayatı savunmaktır. Buradan Tarım İl Müdürlüğü yetkililerine çağrıda bulunuyorum. Burada yaptınız başka yerde yapmayın, çiçeklerimize doğal güzelliklerimize dokunmayın. Söküm işlemlerini bir an önce durdurun. Bu bitki endemik bir türdür, bölgeye özgüdür ve bölge insanı için özeldir. Lütfen kararlarınızı bilimsel gerçekler ışığında verin ve ellerinizi eşsiz güzellikteki Zifin çiçeklerimizden çekin” diye konuştu.

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