Meral Akşener: Yeterli beslenememekten dolayı çocuklarda bodurluk başladı

Bingöl'de ziyaretlerinin ardından basın açıklamasında bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Köylerde üretim durunca şehirde çoluğuna çocuğuna gıda yardımı yapma işlemi ortadan kalkmış. Dolayısıyla İstanbul’da da, başka şehirlerde de özellikle çocuklarda bodurluk başladı. Yani 11 yaşında zannettiğiniz çocuğun 14 yaşında olduğunu görebiliyorsunuz. En acilen üzerinde durmamız gereken şey bu” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Bingöl’de Genç ilçesinde ziyaretlerinin ardından değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şöyle konuştu:

“DAHA VAHİM OLAN ORTAK MESELE DERİN YOKSULLUK”

* Batıdaki bir şehirle Orta Anadolu'daki bir şehir, oradan gelin Bingöl'e, oradan gidin Siirt'e, Siirt'ten Batman'a, oradan Van'a, Van'dan geçin Samsun'a, ortak neler var?

* Yoksulluk ortak. Esnafın zor durumdaki hali ortak. Zamlar ortak. Vatandaşın alım gücünün düşmesi ortak. Pek çok üniversite mezunu işsiz gencin asgari ücretle bile iş bulamayıp, umutsuz bir şekilde kahve köşelerinde beklediği o sorun ortak. Ama daha vahim bir ortak mesele var: Derin yoksulluk.

“ÜZERİNDE DURMAMIZ GEREKEN AN ACİL KONU BU”

* Köylerde üretim durunca şehirde çoluğuna çocuğuna gıda yardımı yapma işlemi ortadan kalkmış. Dolayısıyla İstanbul'da da, başka şehirlerde de özellikle çocuklarda bodurluk başladı. Yani 11 yaşında zannettiğiniz çocuğun 14 yaşında olduğunu görebiliyorsunuz. En acilen üzerinde durmamız gereken şey bu.

“BODURLUK BAŞLAMIŞ DURUMDA”

* ‘Vatandaşın durumu kötü' dediğim zaman iktidar partisi çıkıp çemkiriyor. Gece bir eyler yiyip yatıyor çocuk ama protein yok bunun içinde; süt yok, yoğurt yok, yumurta yok, et yok. Dolayısıyla da bodurluk başlamış durumda.

“PROBLEMLER BÜTÜN TÜRKİYE'DE ORTAK”

* Çiftçinin, besicinin problemi bütün Türkiye'nin hangi şehri, hangi ilçesi olursa olsun ortak. Ama bütün bunların yanında bir başka ortak durum var: Kayırmacılık. Gençlerin, kayırmacılık sebebiyle, bu ülkeye dair umutları, heyecanları ve hizmet etme aşklarının ortadan kalkması anlamına geliyor. Hangisini sayayım kardeşim? Tek adam rejiminin Türkiye'yi getirdiği nokta…

“ÇÖZÜM MECRALARI ORTADAN KALKMIŞ OLUYOR”

* Bir günde 32 bin imza atması gereken bir şahıs bu işi yapamaz. Orada ben de oturuyor olsam olmaz. İstişarenin, kanunun, yargının hukukun üstünlüğünün, liyakatin ortadan kalktığı bir noktada kafaya göre kararların alındığı ve ağızdan çıkan sözün kanun sayıldığı bir noktada da bireysel olarak veya toplumsal olarak karşılaştığınız zorlukların çözüm mecraları ortadan kalkmış oluyor.

TÜRKKAN SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan “Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener’e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez ‘ağır küfür etti' diye yayınlamışsınız” dedi.

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