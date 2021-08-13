Meral Akşener’den Emirhan Yalçın’ın ailesine taziye ziyareti
İYİ Parti lideri Meral Akşener Ankara’nın Altındağ Mahallesi'nde Suriyelilerin bıçaklı saldırısı sonrası hayatını kaybeden 18 yaşındaki Emirhan Yalçın’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Yalçın ailesi tarafından taziye çadırında karşılanan İYİ Parti lideri Meral Akşener, acılı aileye başsağlığı diledi.
Taziye çadırında Kuran-ı Kerim’in okunmasının ardından dua edildi.
Akşener daha sonra Emirhan Yalçın'ın kardeşiyle ve babası Osman Yalçın’la sohbet etti.
Ziyaretin sonunda acılı baba Osman Yalçın, Akşener’e sarılarak ağladı.