Meral hemşireyle ilgili acı gerçeği polis ortaya çıkardı

Karabük'te işe gitmeyen hemşire Meral Uğur, arkadaşlarının ulaşamayınca polise haber vermesi üzerine evinde ölü bulundu.

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Olay, Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi Göztepe Caddesi’nde meydana geldi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli hemşire Meral Uğur (57) işe gitmeyince mesai arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı.

POLİS ÇİLİNGİRLE EVE GİRDİ

Tüm aramalara rağmen Uğur’a ulaşılamaması üzerine durum polise bildirildi. Uğur’un evine giden polis ekipleri, çilingirle içeri girdi. Hemşireyi hareketsiz halde bulan polis, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Uğur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ön incelemede hemşirenin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İHA

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