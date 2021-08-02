Mersin’de denizi kirleten gemiye rekor ceza

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, sosyal medya hesabından paylaşarak, “En ağır caza uygulanacaktır” dediği gemiye Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 1 milyon 355 bin 754 lira cezai işlem uygulandı.

ALI EKBER ŞEN

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Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) bünyesinde demirlediği rıhtımda denize atık boşaltırken devriye görevi yürüten ekibe suçüstü yakalanan gemiye 1 milyon 355 bin 754 TL cezai işlem uygulandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, geminin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, “En ağır ceza uygulanacak” delmişti.

KİRLİ BALAST BIRAKTI

Mersin Limanı'nda bulunan bir geminin atık bıraktığı ihbarı üzerine anında harekete geçen nöbetçi ekipler, denetim tekneleri ile geminin olduğu bölgeye çok kısa süre içerisinde ulaştı. Yaptıkları incelemelerde 2827 grostonluk bir geminin yükleme yaptığı sırada denize kirli balast bıraktığını tespit eden ekipler, gemiye 1 milyon 355 bin 754 lira cezai işlem uyguladı.

DENİZİ KİRLETEN GEMİLERE AĞIR CEZALAR UYGULANIYOR

Mersin denizini korumak için denetimlerle caydırıcılık oluşturmaya çalışan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. İdari yaptırım cezası ile denizi korumaya çalışan ekipler, caydırıcılığın fazla olması için de farklı noktalar üzerinde çalışmalar yapıyor. Ekiplerin çalışmaları tamamlandığında denizi kirleten gemiler idari para cezası ödemenin yanı sıra sebebiyet verdikleri kirliliği de temizlemekle sorumlu olacak.

28 AYDA 29 GEMİYE TOPLAM 50 MİLYON 436 BİN 951 TL CEZAİ İŞLEM

Öte yandan rutin denetimler ve gelen ihbarları değerlendiren deniz temizliğinden sorumlu ekipler, Nisan 2019'dan bu yana toplam 29 gemiye 50 milyon 436 bin 951 TL cezai işlem uyguladığı bildirildi.