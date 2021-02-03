Mersin’de ‘Kayyum rektör istemiyoruz’ eylemi

Mersin'de bir grup üniversite öğrencileri, kayyum rektöre karşı günlerdir direnen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek vermek için eylem yaptı. “Kayyum rektör istemiyoruz” pankartı açan öğrenciler, üniversiteleri son kayyum gidene kadar savunacaklarını söyledi.

Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Özgecan Barış Meydanı’nda toplanan öğrenciler “Kayyum rektör istemiyoruz”, “Akademi biat etmeyecek”, “Kayyum değil seçilmiş rektör istiyoruz” şeklinde pankart açtı. Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Mersin Üniversitesi öğrencisi Onur Gök burada yaptığı açıklamada, Boğaziçi Direnişi'nin yanında olduklarını göstermek ve son kayyum gidene kadar üniversitelerini savunacaklarını dile getirmek için toplandıklarını söyledi.

“BASKILAR KARŞISINDA AKADEMİ BİAT ETMEDİ”

Tarih boyunca iktidarların ve rejimlerin baskısıyla karşı karşıya kalan akademinin bilimi savunmaktan ve sanatını üretmekten bir an olsun vazgeçmediğini anlatan Gök, “Sanatın, üniversitelerde bilgi üretiminin karşısında olanlar, saldıranlar tarih boyunca hep aynı safta yer aldı. Baskılar karşısında akademi biat etmedi.

Hocalarımız Barış Bildirisine imza attıkları gerekçesiyle KHK ile işlerine son verildiğinde de, okullarımıza kayyum rektörler atandığında da, kadın üniversiteleri açılması talimatı verildiğinde de, İstanbul Sözleşmesi'ne saldırdıklarında da AKP iktidarının temsil ettiği dinci gerici zihniyetin akademiye olan düşmanlığını bir kez daha görmüş olduk.

Akademiyi akademi yapan tarihine sahip çıkıyor, üniversitelerimizi son kayyum gidene, üniversitelerimiz özgürleşene dek savunacağımızı bir kez daha dile getiriyoruz” diye konuştu.

“AŞAĞI BAKMAYIZ, SALDIRILAR KARŞISINDA SESSİZ KALMAYIZ”

Boğaziçi Direnişi'ndeki sergiden bir çalışmanın “dini değerlere saygısızlık” gerekçe gösterilerek iki arkadaşlarının tutuklandığını ikisinin de ev hapsine alındığını hatırlatan Gök, “Kayyum rektör Melih Bulu tüm bunlar olurken kendisine kadro atadı, LGBTİ + çalışmaları topluluğunu kapatmak üzere soruşturma başlattı.

Çatı başlarında keskin nişancıların beklediği üniversite, üniversite değildir. Üniversite bilimin ve sanatın merkezi, tüm gericiliklerin karşısındaki kurumdur. Bundan dolayıdır ki aşağı bakmayız, saldırılarınız karşısında sessiz kalmayız” ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Melih Bulu ve Mersin Üniversitesi Rektörü Ahmet Çamsarı ve tüm kayyum rektörlere seslenen Gök, “Sizleri rektörlük binasında görmeyene dek direnişimiz sürecek. Tutuklanan arkadaşlarımızın da dediği gibi bundan sonrası bizde aşağıya bakmayan üniversite gençliği iktidarınızı yıkacak, üniversiteler bizimle özgürleşecek” diyerek sözlerini tamamladı.

Öğrenciler yapılan basın açıklamasından sonra olaysız dağıldı.