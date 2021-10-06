Mersin’de öğretmen şiddeti iddiası, aile şikayetçi oldu

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Hürriyet İlkokulu sınıf öğretmeni Selda Küçükavcı Öztürk'ün, öğrencisi 9 yaşındaki Burak Turan’ı, masasının üstündeki düdüğünü ellediği gerekçesiyle dövdüğü iddia edildi. Yediği dayaktan sonra her iki yanağı kızaran Burak Turan, babası Halit Turan tarafından götürüldüğü polis merkezinde öğretmeninden şikayetçi oldu. Baba Turan, eğitim sisteminde bu olayın kabul edilemez olduğunu belirterek öğretmenden sonuna kadar davacı olduğunu söyledi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’de ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Burak Turan’ın, sınıf öğretmeni tarafından şiddet gördüğü iddia edildi. Masadaki düdüğü ile oynadığı gerekçesiyle sınıf içinde diğer öğrencilerin gözleri önünde dövülen Burak Turan, babası ile birlikte gittiği polis merkezinde öğretmeni Selda Küçükavcı Öztürk'ten şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre olay 1 Ekim'de Hürriyet İlkokulu'nda meydana geldi. Çıktığı teneffüs sonrası yeniden sınıfına giren Burak Turan, öğretmeninin masasında bulunan düdüğü eline alıp bir süre oynadıktan sonra yerine koyup masasına geçti. Öğretmen Selda Küçükavcı Öztürk ise girdiği sınıfta diğer öğrenciler, düdüğü ile arkadaşları Burak Turan'ın oynadığını söyledi.

SINIFTA DAYAK İDDİASI

Öğretmen Öztürk, masasının yanına çağırdığı öğrencisi Burak Turan'a, sınıf arkadaşlarının gözleri şiddet uyguladı. Yaşanan olay sonucunda her iki yanağı kızaran Burak Turan, eve gittiğinde durumu annesi Mesude Turan'a anlattı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Çocuklarına yönelik şiddet olayı üzerine harekete geçen baba Halit Turan ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu. 3'üncü sınıf öğrencisi Burak Turan, polis merkezinde verdiği ifadesinde olayı şöyle anlattı:

“Sabah okula gittim. Teneffüs zili çalınca dışarı çıktım daha sonra tekrar derse geldik. Ben o sırada masada öğretmenimin düdüğünü görünce dokunup yerine bıraktım. Daha sonra öğretmenim geldi o sırada arkadaşlarım öğretmenime benim düdüğü ellediğimi söylediler. Bunun üzerine öğretmenim beni masasına çağırdı. Yanına gittiğimde bana bir şey demeden sağ yanağıma 5, sol yanıma 4 tokat attı. Canım çok yanmıştı, yerime geçtim akşam anneme anlattım. Beni döven öğretmenimden şikayetçiyim.”

“KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM SONUNA KADAR DAVACIYIM”

Eve gelen çocuğunun dayak yediğini öğrendikten sonra şikayetçi olduklarını belirten baba Halit Turan, “Önce durumu annesi öğrenmiş. Bana söyleyince hemen şikayetçi olduk. Hastaneye giderek rapor aldık. Başkasının çocuğuna dahi yapılsa bunu kabul edemeyiz. İşlemleri başlattık. Böyle bir öğretmen bu çocuklara ne verebilir? Bu dayakla bu çocuğun okul sevgisi eğitim sevgisi kalır mı? Olay ortaya çıkınca idare çocuğun sınıfını değiştirip arkadaşlarından da ayırmış. Dayakçı öğretmen ise aynı sınıfta bırakılmış. Bu mantıklı bir şey değil, ben de bu yüzden okul idaresinden de davacıyım” ifadelerine yer verdi.

“ÇOCUKLARINA DA AYNI DAVRANIYORMUŞ”

Yaşanan olayın kabul edilecek bir yanının bulunmadığına da dikkat çeken baba Halit Turan, daha sonra şunları söyledi:

“Olaydan sonra kendisi de beni aradı. Olayı inkar etmedi. ‘Evet çocuklarıma bile aynı tepkiyi veriyorum' dedi. Sanıyorum ailevi bir durum nedeniyle psikolojik bir sorun yaşamış olabilir. Kendi söylediğine göre babasını kaybetmiş. ‘Aşırı tepki verdim’ dedi. Aşırı tepki başkasının üzerine yapılacak bir şey mi? Ufacık çocuğun üzerine yapılacak bir iş mi bu? Çocuğumu kim toparlayacak? Bunu başka çocuklara da yapmış. Ailelerin WhatsApp grubu var, biz resimleri videoları orada paylaşınca diğer veliler de yazmaya başladı. Onları görünce grubu hemen sildi. Böyle eğitimi kabul etmiyorum. Kesinlikle sonuna kadar davacıyım.”