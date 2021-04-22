Mersin’de üreticiye 10 bin kaz ve 50 ton yem desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, “Kazanç Projesi”ni başlattı. Akdeniz, Tarsus ve Yenişehir ilçelerini kapsayan proje ile 100 üreticiye toplam 10 bin adet kaz ile 50 ton yem desteği sağlanacak. Toplam 50 mahallede, 76'sı kadın olmak üzere 100 üreticiye yönelik gerçekleştirilen projenin ilk dağıtımları Tarsus'ta gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi'nin hayata geçirdiği proje kapsamında, Tarsus Mezbahanesi'nde tören düzenlendi. Törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, muhtarlar ve yetiştiriciler katıldı.

Mersin'in önemli bir tarım bölgesi olduğunu ifade eden Başkan Seçer, “Türkiye önemli bir tarım ülkesi. Hep söylüyoruz. Tarım olmazsa, üretim olmazsa, gıda olmazsa insan olmaz, canlı olmaz, hayat olmaz, biyolojik yaşam devam etmez” dedi. Seçer, pandemi döneminde tarımın, toprağın ve üretimin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayarak, göreve geldiğinden bu yana başta tarım olmak üzere birçok sektördeki önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

“HEDEF KİTLEMİZ KÜÇÜK İŞLETMELER, AİLE İŞLETMELERİ VE BAŞTA KADINLARIMIZ”

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tarım alanında Anamur'dan Tarsus'a kadar önemli çalışmaları olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

* Öncelikli hedef kitlesi küçük işletmeler, aile işletmeleri, başta kadınlarımız, kadın üreticilerimiz” dedi. Herkesin işinin, aşının, ekmeğinin, güvencesinin olduğu bir ülke inşa etmek için çalıştıklarına değinen Seçer, “Onun için Mersin Belediyesi bu politikaları uygulamaya koyarken; küçük aile işletmesi diyor, yoksul çiftçi, üretici, küçük üretici diyor, kadın üretici diyor. Bizim geçtiğimiz yıl başlattığımız ‘Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi' vardı. Toplamda 5 yıllık bir proje. 300 aileye, her yıl 60 aileye, geçen yıl 60 aileye 25 küçükbaş hayvan dağıttık. Her yıl 1500 küçükbaş hayvan. Bu önemli bir projedir.

* Bakın el yordamıyla, dostlar alışverişte görsün, Mersin Büyükşehir Belediyesi hayvan dağıtıyor ama o hayvanların akıbetini kimse bilmiyor. Böyle bir politikamız yok. Damızlık üretimi arttırmak için her yıl 1500 damızlık koyun, keçi dağıtıyoruz. 5 yıl sonra da 7 bin 500 damızlık popülasyon olacak. Bu çok önemli. Hayvancılıkla uğraşanlar bu anlattıklarımı daha net anlayacaklar. Onların yemini veriyoruz, veteriner hizmetlerini veriyoruz, aşısını veriyoruz, kontrolünü yapıyoruz. Ki bu ilk yıl hayvan verdiğimiz 60 üreticinin yarısı kadın üretici.

* Sadece hayvancılık değil her alanda tarımsal desteklerimiz, projelerimiz devam ediyor, devam da edecek. Daha çok sonuç alıcı projeler için arkadaşlarımız çalışıyor. Dostlar alışverişte görsün diye bu projeleri yapmıyoruz. Sonuna kadar takip ediyoruz. Sonuç itibariyle yaptığımız bu projelerden toplum, vatandaşım ne kazanacak, ne elde edecek onun takibini yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl; sulama tarımda önemli biliyorsunuz.

* Bu bölgede suyla buluşma beklentisi olan araziler çok. Bunun için de ekipman lazım. 60 kilometre sulama borusu dağıttık. Bu yıl bunu 100 kilometreye çıkardık. 40 kilometre artırdık. Dağıtımları da başlıyor önümüzdeki günlerde. Temin edilen borular gelmeye başladıkça Tarsus'tan Anamur'a kadar Çamlıyayla'dan Mut'a kadar proje kapsamında dağıtım yapacağız. Bu işlerde arkadaşım, muhtar, kardeşim, yeğenim, tanıdığım istedi yok. Bu projelerde harcadığımız para vatandaşın parası, her kuruşu değerli ve önemlidir. Biz bunları israf edemeyiz.

“Kazlar Büyükşehir'den, Kazanmak Yetiştiriciden” sloganıyla hayata geçirilen Kazanç Projesi'ne ilişkin bilgileri de paylaşan Seçer şu ifadeleri kullandı:

* Toplam 100 üreticimize bu yıl için 100'er adet. Her bir üreticimize 70 dişi, 30 erkek olmak üzere kaz teslim edeceğiz. Bu 100 üreticimizin bu yıl için 76'sı kadın. Burası önemli. Tarsus'ta; Aliefendioğlu, Hasanağa, Yeniçay, Bahşiş Simithacılı, Egemen, Çağbaşı, Kelahmet, Çöplü, Çiçekli, Akgedik, Halitağa, Sucular Mantaş, Büyükkösebalcı, Kurbanlı, Camilimanda, Kefeli, Simithacılı, Yaramış, Sağlıklı, Alifakı Mahalleleri olmak üzere toplam 22 mahallede 34'ü kadın, 16'sı erkek üreticilerimize yani 50 üreticimize bu dağıtımı bugün gerçekleştireceğiz.

* Daha sonra Akdeniz ilçemizin 24 mahallesinde 46 üreticimize dağıtacağız. Bunun 40'ı kadın, 6'sı erkek. Yenişehir ilçemizde de bu yıl 3 ilçemizde bu proje gerçekleşecek. Toplam 4 mahallemizde 2'si kadın, 2'si erkek olmak üzere 4 üreticimiz kaz dağıtımından bu yıl için faydalanacaklar. Toplamda 100 üreticimiz 3 ilçemizde 50 mahallede bu projeyi bu yıl itibariyle başlatacaklar ve bu 3 yıl sürecek bir proje.

“PROJE SONUNDA 30 BİN ADET KAZ POPÜLASYONU OLACAK”

Projenin toplam maliyetinin 2 milyon lira olduğunu kaydeden Seçer şöyle konuştu:

* Üreticilerimize helali hoş olsun. Bu yıl sonunda 100 üreticimize 10 bin adet kaz dağıtmış olacağız. Bir yıllık projede ve 50 ton da yem desteği sağlamış olacağız. Proje sonunda 30 bin adet kaz popülasyonu da gerçekleşmiş olacak. Üç yıl, her yıl 10 bin adet, toplamda 30 bin adet kaz popülasyonu. Aşıları da belediyemiz tarafından yapılacak.

* Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu; biz bu yıl bu kazları verdik, üreticimiz bunu aldı, üretime başlayacak. İlk yıl içerisinde bize her biri 300 yumurta verecek. Biz yemini vereceğiz, başlangıcını, startını yaptıracağız. Sonra ‘işin, gücün rast gelsin' diyeceğiz. ‘Allaha emanet ol. Onu artık devam ettirmek senin elinde'

Seçer, projenin her ay için yetiştiriciye ortalama 1875 TL ek gelir sağlayacağını söyledi.

Proje kapsamında üretilen kaz ve yumurtaların Mersinden Kadın Kooperatifi tarafından satın alınacağını, projenin en ince ayrıntısına kadar düşünülüp, hesaplamaların yapıldığını ifade eden Seçer, şunları söyledi:

* Bu proje inşallah son derece başarılı olacak, biz mutlu olacağız. Neden mutlu olacağız? Vatandaş üretecek, çiftçi üretecek, üreten kazanacak, ekonomiye katkı sunacak, insanların beslenmesine katkı sunacak. Bu üretim sonucunda da evine bir rızık kazanmış olacak. Herkes kazanacak, Tarsus kazanacak, Mersin kazanacak, Türkiye kazanacak.

* Üretimin, çalışmanın olduğu yerde kötülük olmaz, güzellik olur, iyilik olur, dostluk olur, mutluluk olur çünkü insanlar şükür eder. ‘Çalışıyorum, kazanıyorum, kimseye muhtaç olmuyorum. Çocuğum kimseye muhtaç değil. Aç açık değil'. Bunlar çok güzel duygular. Bu duyguları kabartmak için emek sarf ediyoruz. Onun için çok çalışıyoruz. Onun için gece demiyoruz, gündüz demiyoruz vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Sadece tarım konusunda değil her alanda.