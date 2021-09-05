Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 6 il için kritik uyarı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Marmara Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. İstanbul için de sarı alarm veren Meteoroloji, saat verip vatandaşı uyardı.

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Meteoroloji’den yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden eseceği belirtildi.

ULAŞIMDA AKSAMA, ÇATI UŞMASI…

Kuvvetli rüzgarın, Marmara’da İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ

İstanbul’da yarın sabah 06.00 civarında meydana gelmesi beklenen fırtına için sarı alarm veren Meteoroloji, ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar yaşanması gibi durumlar için uyarıda bulundu.

Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Tekirdağ, Bolu, Düzce, Artvin ve Ardahan çevrelerinde, Çanakkale’nin doğusu ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.