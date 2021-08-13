Meteoroloji’den 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğlen saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt ve Gümüşhane için kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları sel ve su taşkınlarına karşı uyardı.

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Türkiye’nin birçok ilinde sel felaketi yaşanırken Meteoroloji’den yeni bir yağış uyarısı daha geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmede 5 il için sağanak yağış uyarısında bulunularak şu ifadeler kullanıldı:

“14.08.2021 Cumartesi günü (yarın) öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt ve Gümüşhane’de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”

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