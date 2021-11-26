Meteoroloji’den İstanbul ve birçok ile kritik sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul'un da olduğu çok sayıda il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Van ve Muş çevreleri ile Hatay’ın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara’nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Muğla, Antalya, Isparta, Ankara'nın kuzeyi, Çankırı çevreleri ve Burdur’un doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın merkez ve doğusunda yer yer aşırı (100-150 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar’ın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

EDİRNE 9°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 13°C, 22°C

Parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege kıyıları ile Aydın ve Muğla çevreleinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar’ın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Hatay’ın batı ilçelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar’ın batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 15°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli merkez ve doğu ilçelerinde şissetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

HATAY 9°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı ilçeleri hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 14°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara’nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar’ın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 7°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

SİVAS 4°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar’ın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 0°C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar’ın Orta Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 4°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu

SAMSUN 11°C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

TOKAT 5°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu yarın Erzincan, Tunceli ve Malatya çevreleri ile bu akşam ilk saatlerde Van ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğusunda yeryer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

VAN 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 15°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 16°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 7°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 17°C

Parçalı bulutlu