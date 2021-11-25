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Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu

Kadıköy Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın açıklamalarda bulundu. Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, "Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi.

Yayınlanma: 10:58 - 25 Kasım 2021 Güncellenme:
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Olay, akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda meydana geldi. Metro Bostancı istasyonuna geldiği sırada bir erkek yolcu ile 26 yaşındaki Senanur Damgacı tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Olay yerinden kaçan saldırgan 02.30 sıralarında polis tarafından yakalandı.

Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, “Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk” dedi.

DHA

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