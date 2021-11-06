MHP’li belediyenin TÜGVA kıyağına yargı engeli

MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz Nisan ayındaki meclis toplantısında AKP ve MHP’nin oylarıyla kentteki bir kafenin 5 yıllığına ücretsiz olarak TÜGVA’ya devredilmesi kararı Manisa 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

İlker KILIÇASLAN

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Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) MHP'li Manisa Belediyesi tarafından Şehzadeler ilçesinde kentin en gözde yerindeki bir kafenin 5 yıllığına ücretsiz olarak devredilmesi belediye meclisinin geçtiğimiz Nisan ayı toplantısında AKP ve MHP'nin ‘Evet' oylarıyla kabul edilmişti.

CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri ise kafenin TÜGVA'ya devredilmesi konusunda ‘Hayır' oyu kullanmıştı.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Yalçın Arcak ve partili büyükşehir belediye meclis üyeleri ortak bir dilekçeyle kararın iptali konusunda 3 Haziran'da Manisa İdare Mahkemesine dava açmıştı.

MANİSA İDARE MAHKEMESİ KARARI İPTAL ETTİ

CHP'lilerin itirazı üzerine açılan davada Manisa 1. İdare Mahkemesi, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan ayındaki mecliste AKP ve MHP'nin oylarıyla TÜGVA için aldığı kararı 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti.

Mahkemenin verdiği kararda TÜGVA'nın kamu kurum ve kuruluş olmadığı vurgusuda yapılarak şu ifadelere yer verildi:

* Vergi muafiyeti tanınan vakıf niteliğinde olan Türkiye Gençlik Vakfının, 5393 sayılı Kanunun 75. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi kapsamında sayılan ve tarafına bedelsiz taşınmaz tahsisi yapılabilecek olan mahalli idarelerden ya da kamu kurum ve kuruluşlarından olmadığı açıktır.

* Bu itibarla; mahalli idare ya da kamu kurum ve kurulusu olmayan Türkiye Gençlik Vakfına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendindeki sınırlamalara aykırı olarak dava konusu (davalı idareye ait) taşınmazın tahsis edilmesine dair dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Mahkeme CHP'lilerin belediye meclisinde TÜGVA için alanın kararın yürütmeyi durdurulması talebi kabul edilerek, İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

“BİR AN ÖNCE KAFEYİ BOŞALTMALARI GEREKİR”

Davayı açan hukuk işlerinden sorumlu CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Avukat Yiğit Can Özcan, Manisa 1. Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararın ardından TÜGVA'nın kafeyi vakit kaybetmeden boşaltması gerektiğini dile getirdi.

Avukat Yiğit Can Özcan verilen kararla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kentin en güzel yerindeki bir kafeyi TÜGVA'ya peşkeş çekmesine müsaade edemezdik.

* Bu nedenle açtığımız yürütmeyi durdurma davası bizim için olumlu sonuçlandı.

* AKP'nin arka bahçesi olan ve iktidar ile organik ilişkileri olan TÜGVA'nın faaliyetlerini tüm Türkiye biliyor.

* Bu vakıf tamamen kendisini belediyelere dayanış, belediyelerden rant elde etmiş bir vakıf. Bizde Manisa'da bu rantın önünü kestik.

* Daha mahkeme kararını beklemeden TÜGVA kafenin içinde çalışmalara başlamış. Hemen kendi tabelasını koymuş.

* Manisa 1. İdare Mahkemesi'nin kararının ardından vakit kaybetmeden vakıf bir an önce o kafeyi boşaltması gerekiyor. Ve eski haline getirmesi gerekiyor.

* Mahkeme kararında belirttiği gibi TÜGVA bir kamu kurum ve kuruluşu değil. Ayrıca kamu yararına çalışan bir vakıfta değil.

* Belediyeler ancak kamu kurum ve kuruluşlara veya kamu yararına çalışan dernek yada vakıflara bu tür yerleri devredebilir.

* Mahkeme kararıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı bu hukuksuz kararın önünü geçmiş olduk. Halkın yeri halkta kaldı.

* TÜGVA'nın Manisa'dan bir rant elde etmesine ve çağ dışı nesiller yetiştirmesine bundan sonrada asla müsaade etmeyeceğiz.

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