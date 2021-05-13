MHP’ye serbest, CHP’ye yasak

CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, partililerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılması için kendilerine getirdiği gıda kolilerinin dağıtımına Nevşehir Valiliği'nin izin vermediğini belirtti.

Valiliğin İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağını gerekçe göstererek gıda kolilerinin dağıtımına izin vermediğini söyleyen Gülmez şunları söyledi:

*Biz hayırsever partililerimizin katkısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolileri hazırladık. Pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Valilikten gıda kolilerini dağıtımını gerçekleştirmek için dilekçeyle başvuruda bulunduk. Dilekçede dağıtımı gerçekleştirecek bazı partililerimiz için izin istedik. Valilik dilekçemizi kabul etmedi.

*Bunun üzerine ben sayın Valimiz İnci Sezer Becel ile bizzat makamında görüştüm. Vali, ‘İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi var. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok, size izin veremem. İsterseniz başka vakıflar var onlara verin dağıtsınlar’ dedi. Ben de doğal olarak bunu kabul etmedim. Oradan çıktım ve maalesef gıda kolilerimizi dağıtamadık.

“MHP'LİLERİN GIDA KOLİSİ DAĞITTIĞINI TESPİT ETTİK”

Valiliğin kendilerine izin vermemesinin ardından MHP'lilerin kentte gıda kolisi dağıttığını tespit ettiklerini ifade eden Kamil Gülmez açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Biz parti olarak yasalara saygılı bir partiyiz. Yaşanan gelişmelerin ardından partili bazı arkadaşlarımız MHP'lilerin gıda kolisini dağıttığını söyledi. Araştırmamız sonucu konuyu teyit ettik ve fotoğraflarını da çektik. Ayrıca Gülşehir ilçemizde de yine MHP'liler Ramazan pidesi dağıtıyorlar”

“GENELGE CHP'LİLER İÇİN Mİ GÖNDERİLDİ?”

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'e tepki gösteren Kamil Gülmez, “Genelgeler CHP'liler için mi gönderildi? Siz devletin Valisi olarak kamu kurum ve kuruluşlarına tarafsız yaklaşmalısınız. Siz iktidarın Valisi misiniz yoksa iktidarın Valisi misiniz ?” diye sordu.

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