Milas-Bodrum Havalimanı’ndaki kablo yangını seferleri etkiledi

Muğla’daki Milas-Bodrum Havalimanı'nın heliport bölümünde kablolarda yangın çıktığı ve geniş hasara yol açtığı belirtildi. Havalimanı itfaiye ekibinin yangına müdahale ettiği yangında kabloların ve bir trafonun zarar gördüğü belirtildi.

Teknik ekipler, yangın sebebiyle zarar gören sistemde onarım çalışmasına başladı. Arızanın gün içinde çözülmesi beklenirken, Milas-Bodrum Havalimanı'na özellikle dış hatlar bölümüne iniş yapmayı planlayan uçakların İzmir ve Dalaman havalimanlarına yönlendirildiği açıklandı. Teknik ekiplerin yangın sonrası meydana gelen hasarı gidermeye çalıştığı belirtildi.