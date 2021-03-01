Milletvekilinin şantaj ve tehdit şikayeti üzerine bir kişi gözaltında

CHP’den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın şikayeti üzerine bir kişi gözaltına alındı. Sancar, SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada; “Hakkımda adliyeye yansımış bir dosya var. Bu dosyada şantaj ve tehdit iddiası var. Bu nedenle bu süreçte partime zarar vermeyeyim diye istifa ettim. Bağımsız kalmayı uygun gördüm. Başka bir partiye geçmeyeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Sancar, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na tehdit edildiğini ve şantaja maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu. Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün bir kişiyi gözaltına aldı. Olaya adı karışan bazı kişilerin de arandığı kaydedildi. Soruşturmaya ilişkin şimdilik resmi bir açıklama yapılmadı.