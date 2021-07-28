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Milyonlar kuyrukta

Afganistan’dan ocak ayından beri 270 bin kişi göç etti, çoğu da ülkemize kaçtı. Birleşmiş Milletler 3.5 milyon kişinin daha yola çıkacağını açıkladı. Hedefleri Türkiye üzerinden Almanya’ya ulaşabilmek.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 05:36, 28/07/2021
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Milyonlar kuyrukta

AFGANİSTAN'da Taliban'ın ilerleyişi sürerken, özellikle genç erkeklerle, Taliban'ın katı sünni islam anlayışından korkan aileler Türkiye üzerinden Avrupa'ya kaçmaya hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Komisyonu, ocak ayından beri 270 binden fazla Afgan'ın yaşadığı yeri terk ettiğini, bu sayının Taliban'ın ülkeyi kontrol ettikçe 3.6 milyona dayanacağını duyurdu. Bu kişilerin tek hedefi de; Türkiye üzerinden Almanya'ya varabilmek…

Binlerce Afgan sabahın erken saatinde Kabil'deki pasaport bürosuna akın ediyor…

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki pasaport bürosunda, bir günde ortalama 8000 pasaport verildiği öğrenildi. Kabil'deki pasaport bürosunun önünde kadınlar ve erkekler yüzlerce metrelik ayrı kuyruklarda sarısını bekliyor. Alman basınına konuşanlar “Önce Türkiye, oradan da Almanya'ya gitmek istiyoruz. Taliban'la hayatımız tehlikede” dediğini duyurdu. Türkiye'nin İran sınırı ve özellikle Van, Afgan mültecilerin geçiş noktası. İran'a varanlar buradan zamanı geldiğinde hızlı bir şekilde, her türlü yöntemle Van'a geçiriliyor. Hatta burada hazırlanmış özel barakalar bile olduğu belirtiliyor. Kaçışta rüşvetin tarifesi de var… İran sınırından Türkiye'ye geçiş, kişi başına 1000 ile 2000 ABD dolarını buluyor. Kaçanlar arasında, Şii aileler de var. Bunlar Taliban'ın katliam yapacağından endişeli.

Yayınlanma Tarihi:05:30,