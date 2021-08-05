Milyonlarca liraya kurulan okul ve fabrikalar harabeye döndü

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde zemini kayan fabrikaları güçlendirme çalışmaları da işe yaramadı. Devlet milyonlarca lira zarara uğratılırken, fabrikaların yüklenici firmanın zemini güçlendirmek adına yaptığı sıvı enjeksiyonu nedeniyle tek tek yıkıldığı ileri sürüldü.

ORHAN BOZKURT

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Erzurum’da büyük umutlarla istihdama katkı sunmak için inşa edilen 2.Organize Sanayi Bölgesi 2 yıl geçmeden çöktü. Devlet destekli yapılan tekstil fabrikaları, üretime geçtiğinin ilk yılında yıkıldı. Temeli kayan, çatlaklar oluşan fabrikalar üretimlerine ara verdi, işçiler süresiz izne çıkarıldı. Yapılan incelemelerde yüklenici firmanın fabrika zemininde yanlış sistem uyguladığı ve zemin dolgusuna başvurduğu ortaya çıktı.

Duvarları çatlayan fabrikaları kurtarmak için, forekazık sistemi ile güçlendirme yapılmasına karar verildi. Aylardır güçlendirme yapan yüklenici firmanın (Olgun Gür İnşaat) çalışmaları da işe yaramadı. Milyonlarca lira harcanarak çakılan forekazıklara rağmen zemindeki kayma yine durdurulamadı. Organize Sanayi Bölgesi'nin yolları çatladı, fabrika binaları çöktü.

SIVI ENJEKTE EDEREK ZEMİNİ KAYDIRDILAR

İstihdama katkı sağlamak amacıyla yaklaşık 11 milyon lira harcanarak yapılan 2. Organize Sanayi Bölgesi, şiddetli deprem yaşamışçasına yerle bir oldu. Sadece tekstil fabrikaları değil aynı bölgede yapılan diğer fabrikalar ile Özel Erzurum OSB Bilim Teknik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yıkıldı.

ZEMİNİ GÜÇLENDİRİRKEN SAĞLAM BİNALARIDA YIKTILAR

2018 yılında eğitime başlandıkları dönemde herhangi bir sorun yaşanmadığını hatırlatan Özel Erzurum OSB Bilim Teknik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ortaklarından Samet Kılıç, “Okul binasını bizzat kendimiz yaptık, elimizde her türlü rapor ve görseller mevcut. Normalde yeni binalarda zeminin oturmasından dolayı sıva çatlakları meydana gelebilir, bu da doğaldır. Ancak bizim burada bu çatlaklardan bile olmadı, ta ki zeminin güçlendirme çalışmalarına başlanana dek.

Burada bulunan binaların yıkılmasının tek nedeni var, o da yüklenici firma olan Olgun Gür ve Hira İnşaat şirketinin zemini doldurmak için toprağa sıktıkları enjeksiyon sıvısıdır. Sıvı toprağı gevşetti ve alttan kaymalara neden oldu. Önce aramızdaki yolda çatlamalar meydana geldi, ardından okulun bahçesindeki kaldırım taşları yerinden oynadı. Kısa süre sonra da gördüğünüz gibi yerle bir oldu. Hem milyonlarca lira zarara uğradık hem de eğitim veremez hale geldik. Bu firmaya dava açtık, şu an başka bir adada yeni okul inşa ediyoruz. Velilerimiz tedirgin ama hiç merak etmesinler en kısa zamanda eğitime kaldığı yerden devam edeceğiz” dedi.

“BİR İNAT UĞRUNA MİLYONLARCA LİRA ZARAR”

Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk yatırımı yapan Erbal Fabrikası’nın sahibi Taner Bayır ise işin başından beri yanlış projelendirildiğini ve uyarıların dikkate alınmadığını söyledi. Yıkımların bağıra bağıra geldiğini ifade eden Bayır, “Olgun Gür'e yaptığı dolgu zemininin yanlış olduğunu söyledik, dinlemediler. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vali Okay Memiş'e söyledik. ‘Zemini sözüm ona güçlendirdiğini söyleyen yüklenici firmanın zemine sıktığı sıvı enjeksiyonu hepimizi vuracak. Bir zemin üstten değil alttan güçlendirilir' dedik. Ama bizi kimse dinlemedi. Hem devleti hem bizi milyonlarca lira zarara uğrattılar.

Bugün çözüm diye sundukları forekazık bile çare olmadı. Ben hakkımı zaten yargıda arıyorum ama devletin çöpe giden o kadar parası, emeği ne olacak? Kim bunun bedelini ödeyecek? Burada firma kadar bu binaların geçici kabulünü alan da, sayın vali de, yönetim kurulunda bulunanlar da suçludur. Sadece forakazık yapımı sırasında bile devlet bu firmaya milyonlarca lira para aktarmıştır. Herkes bu işin cezasını çekmelidir” diye konuştu.

ZEMİN ETÜDLERİ FİRMAYI YALANLADI

Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulma aşaması olan 2003, 2012 ve 2016 yıllarında yapılan Jeoloji, Jeoteknik Etüt Raporları ve Maden Teknik Arama’nın yer bilimleri haritasında heyelan bölgesi olmadığı açıkça görülen, fabrikaların hemen altında yapılan okul zeminin ise son derece güçlü olduğu ortaya çıktı. 2016 yılında yenilenen zemin etüdü de önceki raporları destekliyor. Raporda aynı görüşler tekrar edilirken, zeminde heyelan ve toprak kaymasının olmadığı bir kez daha vurgulandı. Aynı raporlarda zemin için herhangi bir dolguya ihtiyaç olmadığı da ifade edildi.

Bu raporlara rağmen yüklenici firmanın üç tekstil fabrikasının yapımında dolgu zemin kullandığı, dolgu zeminin tutması için sıvı enjeksiyonuna başvurduğu, bu yöntemin ise zeminin yumuşaması neden olarak diğer fabrikalarının zeminini de kaydırdığı iddia edildi.

FABRİKALARIN BULUNDUĞU ALANA YENİDEN SONDAJ YAPILACAK

Yapılan tüm müdahalelere rağmen afet bölgesini andıran 2. Organize Sanayi Bölgesi için yeni bir firma ile anlaşıldığı öğrenildi. Dün sabah bölgede çalışmalara başlayan mühendislik firması, söz konusu alanda yeniden sondaj çalışması yapacak. Geçen yılın Ekim ayında Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açılışı yapılan 2. Organize Sanayi Bölgesinde sadece bir fabrika için devletin kasasından 3 milyon 186 bin liranın çıktığı bildirildi. 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin temeli atılırken bölgede 100 fabrika yapılacağı ve 12 bin kişiye istihdam yaratacağı açıklanmıştı. Ancak şu ana kadar yapılan ve 1200 kişi çalıştıran 4 fabrikanın hepsi de çöktü.

MİLLETVEKİLİ CİNİSLİ: ÇÖKMEK İÇİN YAPILMIŞ

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Büyük bir rezalet ile karşı karşıyayız. Yeni yapılan 2. Organize Sanayi Bölgesi çöküyor. Büyük bir milli servet kaybı. Duyan, utanan bir AK siyasi var mı?” diye konuştu.

Cinisli, “Erzurum’da dağ başında bir bölge seçilmiş, 216 hektarlık bir alanın bütün zemin çalışması yanlış yapılmış. Bir teknoloji okulu kurulmuş. Fabrikalar tek tek çöküyor. Zemin sağlamlaştırmak içinde milyonlar harcanmış ama sonuç yine hüsran. Görünen o ki burası çökmek üzere yapılmış” dedi.