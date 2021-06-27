‘MKE şirketleşsin’ teklifini veren AKP’linin sülalesi MKE’li çıktı

AKP'nin hazırladığı yasa teklifi ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKE) özelleştirilip ikinci bir Tank Palet Fabrikası vakası yaşanacağı tartışmaları devam ederken, teklifte imzası bulunan Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın kendisi, babası ve dedesi MKE çalışanı çıktı.

‘MKE'NİN EKMEĞİNİ YEDİM'

AKP'li Can, “Benim babam ve dedem MKE'den emekli oldu. 1984'de ortaokulu bitirip sınavla MKE'nin çırak okuluna torna tesviyeci olarak girdim. Fabrikada tezgahların arasında çalışarak MKE'nin ekmeğini yedim ve hukuk fakültesini dışarıdan bitirip avukat oldum. Sonra da siyasete atılmış bir kardeşinizim. MKE'yi kuranlardan Allah razı olsun. Türkiye'nin, Kırıkkale'nin göz bebeği, kesinlikle özelleştirilemez, Hazine'ye bağlanacak” dedi.

Halen TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda görüşmeleri süren teklif uyarınca MKE, KİT statüsünden ve Meclis denetiminden çıkarılıyor. Kurum, anonim şirket haline getiriliyor. Teklifin ilk 7 maddesi komisyonda kabul edildi. Görüşmelere yarın devam edilecek. Komisyonda yapılan görüşmelerde CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, kanun teklifinin anayasa aykırı olduğunu savundu ve şunları söyledi:

‘KATARLILARA MI GİDECEK?'

“Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı 11 anonim şirket var, onlardan birini geliştirebiliriz ya da yeni bir tane kurabilirsiniz. Asıl amacınız ne? Geçtiğimiz günlerde Katarlıların Kırıkkale MKE'yi ziyaret ettikleri yönünde iddialar var, doğru mu? Amaç fabrikayı Katarlılara peşkeş çekmek mi? Bunun hukuksal altyapısını mı hazırlıyorsunuz yoksa Varlık Fonu'na mı devredeceksiniz? Kamu İhale Yasası'ndan muaf tutarak yandaşlarınıza ballı ihaleler vermek niyetinde misiniz ya da üç beş maaşlı bürokratlarınız için yeni yönetim kurulu üyelikleri mi açmayı planlıyorsunuz? MKE, Kırıkkale'nin can damarıdır. Yapılacak bu değişikliklerle Kırıkkaleliler fabrikalarını ve işlerini kaybedecekleri korkusu yaşıyor.”

MKE ÇALIŞANLARI: YANLIŞTAN DÖNÜN

Ankara'da miting düzenleyen MKE çalışanları, “Savunma sanayi şirketleşemez” diyerek teklifi protesto etmişti. Sendika temsilcileri, “Teklif, Osmanlı mirası tarihi kurumun ölüm fermanı olur. Yanlıştan dönülmeli” çağrısı yapmıştı.