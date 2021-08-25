MSB duyurdu: Türk askerleri Afganistan’dan dönüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin Afganistan’dan tahliyesine başlandığını bildirdi. Açıklamada, "Çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek TSK unsurlarının tahliyesine başlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir" denildi.

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Afganistan’da görev yapan Türk askeriyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Türk askerlerinin tahliyesine başladığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Türk Silahlı Kuvvetleri 2002 yılından bu yana BM, NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında tarihi ve kültürel bağlarımız olan Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sağlamak için Afganistan'da görev yapmaktadır.

*ABD ve NATO'nun Afganistan'dan ayrılacaklarını açıklamalarının ardından Türkiye her zaman ifade ettiği “Afgan halkı istediği sürece Türkiye yanlarında olmaya devam edecektir” sözünden hareketle belirli şartlar oluşması durumunda 6 yıldır yaptığı gibi Uluslararası Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının güvenli ve uluslararası standartlarda işletilmesi sorumluluğunu sürdürebileceği yönündeki niyetini ortaya koymuştur.

“1129 SİVİL VATANDAŞIN TAHLİYESİ YAPILMIŞTIR”

*Bu kapsamda; Hamid Karzai Havaalanı'nda yaşanan karmaşaya diğer ülke askerleri ile birlikte müdahale edilmiş, havaalanında güvenlik sağlanarak faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmıştır. Bu süreçte askerî uçaklarımızla 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır.

*Çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek TSK unsurlarının tahliyesine başlanmıştır.

*Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir.

MUHALEFET SIK SIK ÇAĞRI YAPIYORDU

Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele almasının ardından özellikle muhalefet partileri sık sık hükümete Türk askerlerinin Türkiye’ye dönmesi konusunda çağrıda bulunuyordu.

ABD 31 AĞUSTOS’U İŞARET ETMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, dün Biden'ın ulusal güvenlik ekibiyle istişare ederek, ABD birliklerinin Afganistan’dan çekileceği son tarih olan 31 Ağustos'a bağlı kalmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Başta AB olmak üzere birçok ülke tahliyelerin 31 Ağustos'tan sonra da devam etmesi konusunda ABD’ye baskı yapıyordu.