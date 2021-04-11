Muazzez öğretmenden AKP’ye başkanlık golü

Ardahan'ın Göle İlçesi'nde Belediye Meclisi Başkanvekilliği seçimi yapıldı. Beş AKP ve beş de muhalefet üyeli Meclis'te iki aday yarıştı. AKP'den, görev süresi dolan Başkanvekili Nermin Baş ile CHP'den de emekli Öğretmen Muazzez Kılıç yarıştı. Bir DP üyesinin katılmadığı seçimde oylardan altısı CHP adayı Kılıç'a çıktı ve Kılıç, yeni dönem için Başkanvekili seçildi. AKP'nin adayı ise üç oy alırken, iki AKP'linin CHP adayı lehine oy kullandığı belirlendi.

Muazzez Kılıç'ın eşi Ali Kılıç da bir dönem CHP'den Göle Belediye Başkanlığı yapmıştı. SÖZCÜ'ye konuşan CHP'li Muazzez Kılıç, sürpriz seçimi şöyle anlattı:

– Meclis'te, Belediye Başkanı'yla birlikte beş AK Partili, iki Demokrat Parti, üç de bizim üyemiz var. Talep üzerine, bu dönemde ben de aday oldum. Altı oy bana çıktı. Üç oy da diğer AK Parti adayı Nermin hanıma çıktı. Başkanla birlikte beş üyesi olan AK Parti'den bana iki oy geldi. Sonuç aslında bana ama sürpriz olmadı. Bekliyordum.

HİÇ AYRIM YAPMADIM

– Geçen dönemde de aday olmuştum. Bir oyla kaybetmiştim. Bir daha aday olmam diye düşünmüştüm ancak arkadaşlarını ısrarı üzerine aday oldum. Burası küçük bir yer. Hepsiyle samimiyim, birbirimizi seviyoruz ve bizleri de dürüst olarak görüyorlar. Ben çalışmalarımda hiç ayrım yapmadım. Hem DP ve CHP'li arkadaşlarına hem de bana oy veren AK Partililere teşekkür ederiz. Biz elbette muhalefet partisine mensubuz ancak ilçemizin lehine olan tüm çalışmalarda AK Partili Belediye Başkanımıza destek veriyoruz.