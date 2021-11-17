Muğla aşılamada Türkiye ortalamasının üstüne çıktı

Muğla Büyükşehir Belediyesi personeli yüzde 93’ü 1. doz, yüzde 84’ü 2. doz aşılarını yaptırarak Türkiye’de aşılama ortalamasının üzerine çıktı.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin COVİD-19 salgınına karşı aşılanmayı hızlandırmak ve bulaşıcılığı azaltmak için personeline verdiği eğitimler ve bilgilendirme sonunda çalışan personelin yüzde 93'ü 1. doz, yüzde 84'ü 2. doz aşılarını yaptırarak Türkiye'de aşılama ortalamanın üzerine çıktığı belirtildi.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi personeli, COVİD-19 aşılarına göstermiş olduğu ilgi ile Türkiye ortalamasının üzerinde aşılama oranına sahip oldu.

DOKTOR BAŞKANDAN AŞI TAVSİYESİ

Sağlık çalışanlarına bugüne kadar yapmış oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, aşılanmanın önemine dikkat çekti. Başkan Gürün şu ifadeleri kullandı:

* Salgına karşı elimizdeki en önemli silah aşı. Aşı yaptırıp yaptırmama konusunda tereddüt içerisinde olmak doğru yaklaşım değil. Aşı uygulaması hem biz hem de sevdiklerimiz için çok önemli. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak personellerimizin yüzde 93'ü 1. doz aşılarını yaptırdı. 2. doz aşılarını yaptıranlar ise yüzde 84. Büyükşehir Belediyesi olarak aşılamada Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Bu anlamda vatandaşlık görevimizi yerine getiriyor, üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz.

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