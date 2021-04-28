Muhalefet gri pasaport skandalının peşini bırakmıyor 

İYİ Parti Grup Başkanı, Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gri pasaport yoluyla ‘insan kaçakçılığı'na alet edilmesi ile ilgili olarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması talebiyle, TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

“BİR KİŞİNİN İFADESİ OLAYIN BİRÇOK BOYUTUNU ORTAYA ÇIKARDI”

İsmail Tatlıoğlu'nun Meclis Başkanlığına sunduğu soru önergesi şöyle:

* Basında yer alan haberlere ve edinilen bilgilere göre çeşitli etkinlik, kültürel ve sportif faaliyetler adı altında bazı kişi ya da kişilerin, AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla gri pasaport (hizmet pasaportu) çıkardıkları ve bu yolla yurt dışına insan kaçırdıkları belirlenmiştir.

* 29 Haziran 2019 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurt dışına gitmeye hazırlanırken yakalanan bir şahsın, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince gözaltına alınması ve verdiği ifade olayın birçok boyutunu da ortaya koymuştur. İnsan kaçakçılığı faaliyetlerinin gündeme taşınması ve önüne geçilmesi kritik öneme haiz konuların başında gelmektedir.

“İKTİDAR PARTİSİ’NİN HENÜZ ÖNLEYECİ BİR ADIM ATMADIĞI BİLİNMEKTE”

İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu, verdiği önergenin devamında ise şu ifadelere yer verdi:

* Açık kaynaklara yansıyan bilgilerin olduğu uyarınca, bahse konu insan kaçakçılığı faaliyetlerini gerçekleştirmek ve bu faaliyetleri hukuka uygunmuş gibi göstermek amacıyla failler, belediyeler üzerinden dernekler kurmakta, kaçırılmak istenen kişiler bu derneklere üye yapılmak suretiyle, Almanya’ya gezi düzenlemek için belediyeden izin talebinde bulunulmaktadırlar.

* Belediye meclisi nezdinde gerçekleştirilen onay sürecine müteakiben ilgili bakanlığa yazı yazılmakta ve bahse konu kişilere hizmet pasaportu çıkarılması hususunda gereğinin yapılması talep edilmektedir. İlgili belediye ve valilik arasında gerçekleştirilen resmi yazışma neticesinde Bakanlığınız, ekinde Valilik olurunu içeren yazıyı bu Belediyelere göndermektedir.

* Son aşamada Belediye, bahse konu kişiler için hizmet pasaportunu düzenlemektedir. İktidar partisinin henüz bu konuya dair önleyici herhangi bir adım atmadığı da bilinmektedir.

İDDİALARI SIRALADI

İsmail Tatlıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin insan kaçakçılığına karıştığına ilişkin iddiaları da soru önergesinde şöyle sıraladı:

* Bursa’dan 2019 başından 2020 yılı sonuna kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli organizasyonlar adıyla yurt dışına kaç kişi gönderilmiş, gönderilenden kaçı yurda dönmüş, kaçı ise ülkeye dönmeyerek kayıplara karışmıştır?

* Bugüne kadar hakkında PKK yahut başka bir terör örgütü üyeliği isnadı ile soruşturma veya kovuşturma yürütülen kişilerin kaç tanesi hizmet pasaportu edinme yöntemi ile yurt dışına kaçmıştır?

* Yurt dışına gönderilen bazı kişilerin hizmet pasaportuna hak kazanmaya haiz gerekli lisans ve yetkinliklere sahip olmadıkları belirlenmiştir. Bu kişiler neden önceden araştırılmamıştır?

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