Muharrem İnce: Ekonomiyi bu hale getirmek vatana, millete ihanettir!

Dolar kurunun 12,5 TL'yi geçmesi üzerine açıklamalarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ekonomiyi göz göre göre bu hale getirmek; ne cehalet, ne akılsızlık, ne de öngörüsüzlüktür. Tek kelimeyle vatana, millete ihanettir. Yazıklar olsun!" dedi.

Sozcu.com.tr

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dolar kurunun 12,5'i TL'yi aşması üzerine açıklamalarda bulundu.

“BU KADARINI BEN BİLE BİLEMEDİM”

3 yıl önce meydanlarda söylediği, “Erdoğan bir daha kazanırsa dolar 8-10 lira olur” sözlerini hatırlatan İnce, “Özür diliyorum milletimizden. Bu kadarını ben bile bilemedim. Ben 10 lira olur dedim ama 12 lira oldu. Bu kadar beceriksiz olacağını ben bile tahmin etmedim. Bu kadar kötü yöneteceğini asla tahmin etmedim. Dolar 12 Euro 13-14’e geldi” ifadelerini kullandı.

“TEK KELİMEYLE VATANA, MİLLETE İHANETTİR”

İnce, sosyal medya hesabından ise iktidarın ekonomi yönetimini sert bir dille eleştirdi.

İnce, şu ifadeleri paylaştı:

“Ekonomiyi göz göre göre bu hale getirmek; ne cehalet, ne akılsızlık, ne de öngörüsüzlüktür. Tek kelimeyle vatana, millete ihanettir. Yazıklar olsun!”

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