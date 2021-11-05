Muharrem İnce: Erdoğan gittiğinde dolar 5 TL düşer

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Damat gittiğinde bir ay maliyenin başında kimse yoktu. Hiç kimse yokken dolar 1 TL düşmüştü hatırlayın. Yani bakan olmadığı zaman dolar 1 TL aşağıdaydı. Erdoğan gittiğinde dolar 5 TL düşer” dedi.

Sozcu.com.tr

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Tokat İl Başkanlığı açılışında iktidar ve muhalefete yönelik eleştirilerine devam etti.

İnce, “Damat gittiğinde bir ay maliyenin başında kimse yoktu. Hiç kimse yokken dolar 1 TL düşmüştü hatırlayın. Yani bakan olmadığı zaman dolar 1 TL aşağıdaydı. Erdoğan gittiğinde dolar 5 TL düşer” dedi.

Memleketin halinin içler acısı olduğunu dile getiren Muharrem İnce, “Bu günlerde, işçilerin memurların alacağı ücret zamlarına yönelik görüşmeler yapıyorlar. İşçi, memur adına 3-5 puan pazarlık yapanlara sesleniyorum. Siz bundan utanmıyor musunuz? Ar damarınız mı çatladı sizin? Ortalığı görmüyor musunuz?” diye konuştu.

Türkiye'de çalışan nüfusun yarısının asgari ücretli olduğunu dile getiren İnce, “Memlekette çalışanların yarısı asgari ücretli olmuş artık. Çalışanların yarısı asgari ücretliyse bu memlekette refahtan söz edilemez” dedi.

NEDEN TEZKEREYE ‘EVET’ OYU VERDİKLERİNİ AÇIKLADI

Tezkere gündemi üzerinden muhalefete yönelik eleştirilerine devam eden İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

* Neden tezkereye ‘evet oyu' verdik. Görmüyor musunuz? Yunanistan, ABD ile bir olmuş. Bizi batıda sıkıştırıyor. Larissa'da, Dedeağaç'ta, Girit'te üsler kurmuşlar. Fransa'yla birlikte nükleer silahlarla bizi tehdit ediyorlar. Türkiye'yi bu şekilde sıkıştırmışlarken biz güneyimizi PKK'ya mı bırakacağız? Tabi ki bırakmayacağız.

* Ama ana muhalefet partisinin kafasındaki bu karışıklık ne yazık ki memleketin önünde bir engel olarak duruyor. Biz kafası net olan insanlarız. Bu milletle barışık, kafası net olan, memleketi aydınlığa çıkarmak isteyenleriz.

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