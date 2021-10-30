Muharrem İnce’den sert tepki: Nankörsünüz! Gidişiniz muhteşem olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yaşanan olaylara tepki gösteren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Nankörsünüz! Milletin vicdanı bu yaptıklarınızı unutmaz! Gidişiniz muhteşem olacak!" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yaşanan olaylara dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İnce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na denk gelen cuma hutbesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmamasına, Anıtkabir'e akreditasyon gerekçesiyle bazı gazetecilerin alınmamasına ve Kastamonu'da askerlerin 29 Ekim töreninde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini açmasına tepki gösterdi.

“MİLLETİN VİCDANI BU YAPTIKLARINIZI UNUTMAZ”

Muharrem İnce, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* 29 Ekim'de Atatürk'e bir fatiha okutmayanlar; hutbede adını anmayanlar, Anıtkabir'de akreditasyon uygulayanlar, Kastamonu'da askerimize emirle partili Cumhurbaşkanı posteri açtıranlar…

* Nankörsünüz! Milletin vicdanı bu yaptıklarınızı unutmaz! Gidişiniz muhteşem olacak!

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