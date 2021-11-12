Munzur’da yeni baraja izin yok

Tunceli Munzur Vadisi'nde yapılmak istenen baraj ve HES projeleri ‘kamu yararı olmadığı’ gerekçesiyle Danıştay’dan döndü. Projeyi oluşturan firma bu kez de Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığına başvurdu. Bakanlık, proje mevzuat hükümlerine aykırı diyerek ÇED sürecini sonlandırdı.

Evren DEMİRDAŞ

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Türkiye'nin 46 Milli Parkından biri olan Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkında yapılmak istenen Hidroelektrik Santrali(HES) ve baraj projelerine yönelik çalışmalara Danıştay 13. Dairesi iptal kararı verdi.

Danıştay iptal kararında Milli Parklar mevzuat hükümlerine atıfta bulunarak Milli Parklar Yasasının 14. maddesine göre kamu yararının ortaya konulamadığını belirtti. Danıştay'ın iptal kararının ardından firma Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığına başvurdu. Bakanlık ise bu projenin mevzuata uygun olmadığını tespit ederek ÇED sürecini sonlandırdı.

“MUNZUR İÇİN ÇOK TARİHİ BİR GELİŞME”

Karara ilişkin SÖZCÜ’ye konuşan Dersim Doğal Miras Girişimi Sözcüsü avukat Barış Yıldırım, “Munzur Vadisi Milli Parkı sınırlarında geçmişte yürütülmek istenilen Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I – Konaktepe HES II Projesi için Konaktepe Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapılan ÇED başvurusu Konaktepe Projesi'nin mevzuata aykırı olduğu belirtilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca sonlandırıldı.

Bilindiği üzere Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I – Konaktepe HES II Projesi için açtığımız davada Danıştay 13. Dairesi Lisans İptal kararı vermişti. Bilahare Munzur Vadisi Milli Parkı sınırlarında Baraj ve HES Projelerine onay veren Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı'nın ‘Üstün Kamu Yararı Kararı' da açtığımız davada Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından İptal edilmişti. Anılan Baraj Projesi'ne dair Bakanlar Kurulu tarafından verilen ‘Acele Kamulaştırma Kararı' da açtığımız davada Danıştay 6. Dairesi tarafından İptal edilmişti. Bu karar Munzur için çok tarihi bir gelişme bunun altını özellikle istiyoruz” ifadelerini kullandı.