Müsilajın temizlenmesine de siyaset girdi! İBB ve bakanlıktan açıklama geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa karşı Marmara Belediyeler Birliği öncülüğünde yaklaşık 700 bilim insanı, belediye yetkilileri, çevre koruma daire başkanlıkları ve sivil toplum örgütlerinin katıldığı bir çalıştayın ardından eylem planını açıklamış, tüm kurumlarla iş birliği halinde geniş çaplı temizlik çalışmaları başlatmıştı.

AKP'Lİ BİRİNCİ: SEN KİM MÜSİLAJI TEMİZLEMEK KİM?

Temizlik çalışmaları kurumlar arası koordinasyonla sürerken, AKP'li bazı isimler ‘hizmet' karşılaştırması yaparak konuyu siyaset malzemesi yaptı.

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'un ‘Farklı araç ve ekipmanlarla müsilaj temizliği devam ediyor' şeklinde yaptığı paylaşımı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın aynı videoyla yaptığı paylaşımla yan yana getirerek “Algı-Olgu” diye yazdı, beğeni sayılarını karşılaştırdı. Mücahit Birinci, hemen ardından, “Yahu sen kim müsilajı temizlemek kim be!? Siz ancak müsilajı üretirsiniz…” diye yazdı.

“İBB'NİN TEMİZLİK ÇALIŞMASIDIR”

Sosyal medyada bazı isimlerin benzer paylaşımlar yapmasının ardından konuyla ilgili İBB Sözcüsü Murat Ongun, görüntünün İBB'nin çalışmasından olduğunu açıklayarak şöyle dedi:

* Müsilaj konusunda siyaset yapmak doğru olmaz dedik, sustuk. Ama görüyoruz ki, yarattığı sorunu başkalarına yükleyenler, İBB'nin temizlik çalışmalarını da sahipleniyor. O da yetmiyor trol saldırısı yaptırılıyor. O zaman akşam yayınlayacağımız videoyu dikkatle izlemenizi öneririz.

BAKAN YARDIMCISI: ÇALIŞMALARI TARAFSIZ OLARAK PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ise aynı saatlerde şu açıklamayı yaptı:

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyon ve bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde sahada yapılan temizlik çalışmalarının tamamını tarafsız olarak paylaşmaya devam ediyoruz.

* Esas olan kamuoyuna doğru bilgileri ve çalışmaları aktarmaktır. Sahada çalışan tüm arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz.

* Marmara havzasında bulunan tüm illerde Valilikler kordinasyonunda yürüyen çalışmaların doğru sonuçlarını, resimlerini, görüntülerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak paylaşmaya devam edeceğiz.

* Sayın Bakanımız Murat Kurum, yapıcı ve çözüm odaklı çalışmaların devamı için 7/24 süreci takip etmektedir.

* Çevre ve Şehircilik Bakakanlığı’mız hem teknik anlamda, hem finansal olarak ve hem de sahada 500 kişilik ekibiyle müsilaj sorununu çözmek için olağanüstü bir gayret göstermektedir.

* ODTÜ, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Tübitak ile sürekli beraber çalışıyoruz.

* Marmara Havzası’ndaki İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Kocaeli Büyükşehir Belediyeleri Yanında Yalova ve Çanakkale Belediyleri kendi illerinde bulunan Valiliklerinin kordinasyonunda çalışmaktadırlar.

BAKAN KURUM: MARMARA HEPİMİZİN

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmede ‘Marmara Hepimizin' etiketini kullanarak şunları söyledi:

* Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu’muzun ilk toplantısını yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde saat 14.00’te gerçekleştireceğiz.

* Bakan yardımcılarımız, valilerimiz, belediye başkanlarımız, ilgili kurum temsilcilerimiz ve bilim insanlarımızla müsilaj temizliğinde geldiğimiz son durumu değerlendirecek, yol haritamızı istişare edeceğiz. Marmara’yı kurtarmak için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz.

Marmara Denizi'nde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşların, üniversitelerin, sanayi odalarımızın ve sivil toplum kuruluşların da içinde olduğu bir koordinasyon kurulu kuracağını ve Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde bilim ve teknik kurulu oluşturacağını duyurmuştu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI ‘CHP ZİHNİYETİNİN GETİRDİĞİ DURUM’ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımında müsilaj sorununun ‘CHP zihniyetinden' kaynaklandığını şu ifadelerle dile getirmişti:

* Arıtma tesislerini “temel atmama” törenleri ile durduran CHP zihniyetinin İstanbul’umuzu getirdiği durumun fotoğrafıdır.

* Milletimiz müsterih olsun, her zaman olduğu gibi bu sorunu çözecek olan yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarıdır.

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