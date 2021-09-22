Muş’ta TOKİ konutları satışa sunuluyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Muş'da 258 adet konutu satışa sunuyor.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Muş Merkez Kepenek Mahallesinde yaptırılacak olan 258 konut satışa sunuluyor.

194 adet 2+1 konut ile 64 adet 3+1 konutların satışa sunulduğu kura için 4 Ekim – 15 Ekim 2021 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası AŞ. şubelerine başvuru yapılabilecek. Kura Tarihi ise 21 Ekim 2021.

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