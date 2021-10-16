Müteahhit evine çağırdığı işçisini öldürdü

Evine çağırıp birlikte içki içtiği 23 yaşındaki çalışanı Bünyamin Yavuzu, tabancayla vurarak öldüren müteahhit Kadir Kılıç tutuklandı.

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Yol yapım işi yapan Kadir Kılıç, yanında çalışan işçisi Bünyamin Yavuz ile Diyarbakır’daki Bağlar semtindeki evine çağırdı. Evde içki içtiler. Sabaha karşı Kılıç ve Yavuz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Kadir Kılıç, tabancasını çekip Yavuz’a peş peşe ateş etti.

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Bünyamin Yavuz, kanlar içinde yere yığıldı. Bir süre sonra Kılıç’ın eşi S.K de silah sesleri üzerine odaya geldi.

EŞİNE DE ATEŞ ETTİ

Elinde bulunan tabancayı bu kez eşine doğrultan Kılıç, ateş etmeye başladı. Yara almadan kurtulan S.K., koşarak yangın merdiveninden inip çığlık atarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri Kadir Kılıç’ı, suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kılıç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA