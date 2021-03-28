Müzik korolarından ‘Türk’ ismi kaldırıldı!

Danıştay’ın Andımız’ı yasaklaması ve Devlet madalyalarından Atatürk kabartmasının çıkartılmasının ardından bu kez müzik korolarındaki “Türk” ismi kaldırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın “olur” verdiği önergeyle birlikte 4 ildeki müzik korosu topluluğundan “Türk” ismi çıkartıldı.

4 İLDEKİ MÜZİK KOROSU TOPLULUĞUNDAN ‘TÜRK’ İSMİ KALDIRILDI

Elazığ’daki Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü “Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu Müdürlüğü”, Şanlıurfa’daki Devlet Türk Halk Müziği Korosu “Şanlıurfa Sıra Gecesi Müzik Topluluğu”, Diyarbakır’daki Devlet Klasik Türk Müziği Korosu “Diyarbakır Medeniyetler Müziği Korosu”, Edirne’deki Devlet Türk Müziği Topluluğu “Edirne Rumeli Müzikleri Topluluğu” olarak değiştirildi.

Bunun yanı sıra İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'na devredilerek kapatıldı.

Değişiklik, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç'ın 23.03.2021 tarihli yazısına Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onay vermesinin ardından gerçekleştirildi.

CHP’Lİ VEKİLDEN TEPKİ

Devletin temsil eden kurumların statüsü ve konumun değiştirilmesinin doğru olmadığını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “İllerde gelenekselleşen bu tür kültür ve sanatı yansıtan kurumların statüsü ve konumunun değiştirilmesi doğru değildir. Tam tersine tarihe mal olmuş bu tür kurumların ve o illerin geleneklerini kültürlerini yaşatan kurumların statüsünün ve adının değiştirilmesi yerine imkan ve olanaklarının artırılarak bu kültür ve sanatın daha da yaygınlaşmasına katkı vermesi gerekiyor. Verilen bu karar doğru bir karar değildir. Devletin kurumlarının geleneksel davranış şekillerine karşı aykırı kararlar alınarak devleti temsil eden kurumların yapıları zarar görmektedir.” ifadelerini kullandı.

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