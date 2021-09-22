NATO görevlisi, Ezgi’nin hayatını kararttı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otelde çalışan turizmci 19 yaşındaki Ezgi Aydındağ’a, kullandığı otomobil ile kırmızı ışıkta geçerek yaya geçidinde feci şekilde çarparak felç kalmasına neden olan ABD’li NATO görevlisi Reginald Thevenin için ailesi hukuk mücadelesi başlattı. Aydındağ ailesinin avukatı Burak Gödekmerdan hukuki süreç ile ilgili gelişmeyi SÖZCÜ’ye anlattı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde turizm personeli olarak çalışırken 1 Temmuz 2021 tarihinde Güvercinlik Mahallesi'ndeki ana caddede yeşil ışık yandığında karşıya geçmeye çalışan 19 yaşındaki Ezgi Aydındağ'a, Skorksy helikopterlerinin mühendisliğini yapan ve NATO'da görevli ABD vatandaşı Reginald Thevenin otomobiliyle kırmızı ışıkta geçerek hızla çarptı.

O anlarda yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüye göre, sürücüler yaya geçidinde hız kesip dururken, aşırı hızla geçide giren bir sürücü genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız, aracın üzerine doğru havalanken, çevredekilerin paniği ve üzüntüsü de kameralara yansıdı.

OTOMOBİLİ İLE KIRMIZI IŞIKTA HELİKOPTER HIZINDA GEÇMEYE ÇALIŞMIŞ

İşte bu korkunç kazayla ilgili Aydındağ ailesinin avukatı Burak Gödekmerdan SÖZCÜ'ye konuştu.

Kazadan sonra Aydındağ’ın önce Bodrum'da ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını daha sonra ambulans uçak ile İstanbul'da bir hastaneye sevk edildiğini belirten Gödekmerdan “ABD vatandaşı Reginald Thevenin, kaza videosunda görüldüğü üzere otomobili neredeyse helikopter hızında kullanmıştır. Bu kaza neticesinde müvekkilimizin; kaburga kemikleri kırılmış, omurilik bağları kopmuş, iç organları zarar görmüş ve müvekkil iş göremez hale gelmiştir. 19 yaşında bir genç kız, hayatı boyunca yatağa mahkam edilmiştir” diye konuştu.

KIRMIZI IŞIĞIDA EZGİYİDE GÖRMEMİŞ

Avukat Gödekmerdan açıklamasında “Thevenin jandarmaya verdiği ifadede kaza anında yere düşen telefon konsolu ile telefonunu almaya çalıştığını bu nedenle hem kırmızı ışığı hem de Ezgi'yi görmediğini söyledi. Yani gözü yolda değilmiş” dedi.

İKİ KEZ AMELİYAT GEÇİRDİ ÖMÜR BOYU YATAĞA MAHKUM YAŞAYACAK

Gödekmerdan açıklamasında Aydındağ'ın iki kez ameliyat geçirmesine rağmen bugünkü tıp bilgileri dahilinde düzelmesinin mümkün olmadığını ve ömür boyu belden aşağısının felç olarak kalacağını belirterek “Kazanın yaşandığı gün itibariyle aileye her türlü maddi ve manevi desteği sağlayacağını bildirip, müvekkilimizin özel bir hastanede tedavi görmesini isteyen şüpheli Reginald'ın talebi ile müvekkilimizin ailesinin çabası sayesinde Dr. Azmi Hamzaoğlu’dan randevu alınmış ancak şüpheli yaptığı eylemin sonuçları ile karşılaşınca aniden ortadan kaybolmuştur. Başlangıçta ilgili gibi görünen şüpheli; sürecin devamında ailenin aramalarını cevapsız bırakmış ve ihmali davranışlarıyla genç yavrumuzun mağduriyetini daha da artırmıştır” dedi.

AİLE OTOMOBİLİNİ SATTI 212 BİN TL HASTANE MASRAFINI KARŞILADI

Gödekmerdan “Şüphelinin ısrarı üzerine Florance Nightingale Hastanesi’ne sevki sağlanan müvekkilimizin ameliyat ücreti ödense de tedavi sürecinde kendisine çıkarılan 212.888,25 TL’lik fatura şüpheli tarafından ödenmemiştir. Müvekkillerce yapılan onlarca arama ve ısrara rağmen şüpheli ortadan kaybolduğu için müvekkilimizin tedavisi yarım bırakılmak zorunda kalınmıştır. Bunun üzerine Ezgi'nin ailesi, Muğla’da oturdukları evin kirasını dahi ödeyememeleri nedeniyle eşyalarını bir depoya taşıyacak kadar sıkıntı içerisinde olmalarına rağmen, kredi çekerek bu faturayı ödemek zorunda kalmıştır” ifadelerini kullandı.

HALUK LEVENT SAHİP ÇIKTI

Gödekmerdan açıklamasının devamında ise “Şu anda Ezgi, Haluk Levent'in girişimi ve çabası ile İstanbul Liv Hospital Hastanesi’nde yaşam boyu sürecek olan tedavisine yeniden başlamıştır. Yaşanan elim olay neticesinde şüpheliye karşı tüm hukuki yollara başvurulmuş olup adaletin tecellisi sağlanacaktır. Neticeleri bu denli ağır olan bir kazada, tam kusurlu olan şüphelinin serbest bırakılması tarafamızca kabul edilebilir nitelikte değildir. Ancak bilinmelidir ki; Edirne’den Ardahan’a, Türkiye Cumhuriyeti hudutlarının, yabancıların trafik kurallarını ve insan hayatını hiçe sayabilecekleri bir yer olmadığı, hukuk çerçevesinde dünyaya ilan edilecektir. Çünkü şahıs yüzde yüz kusurlu olduğunu kendisi de itiraf etmiştir. Taksirle yaralanmaya sebebiyet vermesinden dolayı, hem ceza davası hemde maddi manevi tazminat davası açacağız. Şu anda iddianame hazırlık aşamasında” diye konuştu.

AİLENİN ABD'Lİ AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Kazanın ardından ABD'li NATO görevlisi Reginald Thevenin'in avukatı Candan Topaloğlu ise yazılı açıklama yaptı. Topaloğlu bazı iddiaların doğru olmadığını belirterek şunları söyledi;

*Kazanın oluşuna ve devam eden sürece yönelik sosyal medyada yayılan tamamı asılsız olan ve suç teşkil eden, bilgi kirliliği niteliğindeki paylaşımlara yönelik bir açıklama yapmak, müvekkilime yönelen hakaret ve özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşılmasını içeren tüm paylaşımlara yönelik gerekli adli işlemlerin başlatılacak olduğunu bildirme zorunluluğu doğmuştur.

*Müvekkilim olay yerinden kaçmamış kazanın meydana gelmiş olduğu 01.07.2021 tarihinden bu yana müvekkilim ve Aydındağ ailesi gerek avukatı olarak şahsım aracılığıyla gerekse de birebir kendileri görüşmek suretiyle her zaman iletişimde olmuşlardır.

*Ezgi’nin Muğla’dan İstanbul’a sevki için müvekkilim tarafından özel ambulans uçak tahsis edilmiş, ameliyat dahil olmak üzere hastane masrafları müvekkilim tarafından ödenmiştir.

*Bir mahkeme ilamı dahi olmaksızın imkanlar ölçüsünde şu aşamaya kadar elinden gelenin fazlasını yapan ve yapmaya devam eden müvekkilim aleyhine kamu oyunda yer alan ‘alkollü araç kullandığı, çarpıp kaçtığı, kamuoyu etkisiyle aileye ulaşmış olduğu’ iddialarının tamamı asılsız ve gerçek dışıdır.

*Yaşanan bu olayın her iki tarafın da mağduriyetine yol açmış olduğu gerçeğinin göz ardı edilerek müvekkilim aleyhine başlatılan linç ve karalama kampanyası tarafların mağduriyetlerinin daha da artmasından başka bir şeye neden olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

FECİ KAZA KAMERALARA YANSIDI

Thevenin'in otomobili ile Aydındağ'a feci şekilde çarpma anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından tespit edildi.

Aydındağ'ın yaya geçidinden karşı geçmeye çalışırken arabayı son anda fark ettiği ancak otomobilin çarpması ile havaya fırlayarak yere düştüğü ve ağır yaralandığı görüldü.

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