Nutuk dağıtılmasını engelleyen müdüre tepki yağdı, soruşturma başlatıldı

Mersin’de Çamlıyayla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, Kütüphane Haftası nedeniyle ilçedeki tüm okullara Atatürk'ün Nutuk kitabı dağıtılmak istendi. Ancak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal, öğrencileri etkileyebilecek şiddet ve olumsuz örnek teşkil edecek öğeler içerdiği gerekçesiyle Nutuk'un dağıtımına izin vermedi. Olay kısa sürede büyük kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Yaşanan olay KRT TV ekranlarında yayınlanan ‘Şimdiki Zaman’ programında da konuşuldu. Sözcü Gazetesi Yazarı Uğur Dündar olayı son dakika olarak izleyicilere aktardı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in konuyla ilgili sosyal medya paylaşımını aktaran Dündar, Antmenin paylaştığı belgedeki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yasaklama gerekçesini de aktardı. Dündar belgede yazan yasaklama gerekçesini şu sözlerle anlattı:

“Kitabın 25. sayfasında, Osmanlı Padişahı Vahdettin’e yönelik ‘soysuzlaşmış, alçak' ve dönemin Osmanlı Hükümetine yönelik ‘aciz, haysiyetsiz ve korkak' ifadeleri kullanıldığından, kitabın 5. sayfasında ‘Öğretmen sopayla vurmuştur' denilerek öğrencileri olumsuz etkileyebilecek şiddet ve yine kitabın 24. sayfasında yer alan görselde ‘Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün elinde sigara gösterilerek' öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek öğelere yer verildiğinden söz konusu kitabın öğrencilere dağıtılması uygun görülmemiştir.”

SİYASİLERDEN TEPKİ

Yasaklamanın gerekçesinin yazdığı Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal imzalı belgeyi paylaşan CHP ve İYİ Partili siyasiler sosyal medya hesaplarından şu tepkileri verdi:

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: “Atatürk’ün Bursa Nutku’nu terör örgütü üyeliğinin delili olarak gören Fethullahçı savcılar gitti, Nutuk’u sakıncalı ilan eden AKP bürokratları geldi. Bu hadsizliğe müsaade edilemez. Savcılar göreve!”

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen: ” Mersin Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Atatürk’ün Nutuk’unu öğrencilerin okumasını yasakladı! İngilizleri yenip bağımsızlığımızı kazanan Atatürk yerine; İngiliz zırhlısı ile kaçan Vahdettin’i savunan bu müdüre ‘yerli ve milli’ iktidar ve ortağı ne diyecek?

*Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk, bu halkın, kurtuluş ve kuruluş tarihi olan ve MEB’in 100 temel eseri arasında olan Nutuk’u yasaklayan Mersin Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal’ı ne zaman açığa alacaksınız? Bu kişiyle ilgili ne zaman idari soruşturma açacaksınız?

*Mersin’de Atatürk’ün Nutku’nu yasaklayan Çamlıyayla İlçe Millî Eğitim Müdürünün tam da makam odasının önünde Nutuk dağıtacağım. Gücün yetiyorsa gel engelle! Biz İngiliz zırhlısına binip kaçanların değil; anti emperyalist olan ve tam bağımsız Türkiye diyenlerin çocuklarıyız!”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: “Mersin Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü, Atatürk'ün eseri Nutuk dağıtımına; “Olumsuz örnek teşkil edecek öğelere yer verildiğinden!” Gerekçesi ile ilçede dağıtılmasını uygun görmemiş! Konuyu meclis gündemine taşıdık. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilgili müdürünüzü görevden alacak mısınız?”

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç: “Nutuk’un dağıtımına engel olmak vatan hainliğidir ve kabul edilemez! @ziyaselcuk”

25 ve 26.Dönem CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu: “Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü diyor ki; NUTUK isimli kitabın içinde Osmanlı'ya ağır sözler olduğundan öğrencilere dağıtımını uygun bulmuyoruz! Atatürk'ün seslendiği Türk gençliği ses ver!”

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan: “Nutuk dağıtımına müsaade etmeyen İlçe Milli Eğitim müdürü! Balık Baştan Kokar. Kel başa şimşir tarak misali.”

İlginizi Çekebilir Z kuşağından iktidara Atatürk ve andımız tepkisi