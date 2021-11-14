Öğrencilerin havacılık hayali kâbusları oldu

İstanbul'da bir özel sivil havacılık lisesine çocuklarını kaydettiren veliler, iflas eden okulun satılmasıyla şoke oldu. Bilgileri dışında İstanbul'dan Elazığ'daki bir okula nakilleri yapılan öğrenciler devamsızlıktan sınıfta kaldı. Okula yaptığı tabelaların parasını alamayan bir esnaf da okulu basıp öğrencilerin önünde yöneticilerden birini dövdü.

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İddiaya göre 75 veli, 2019 yılında ilk yeri İstanbul Büyükçekmece’de bulunan S.Y.’ye ait bir sivil havacılık lisesine ödeme yapıp, çocuklarını kayıt ettirdi. S.Y.’nin iflası nedeni ile okul başka biri kişi tarafından alınıp Esenyurt’taki binaya taşındı.

Bu yıl için alınan ödemelerin ardından velilere, 2021-2022 yılında eğitim ve öğretime devam edileceği bildirildi. Ancak yeni öğretim yılının başlaması ile beraber öğrenciler, bekledikleri eğitimi alamadı.

Okul sahiplerinin bir süre sonra paraları alıp, 3 milyon lira borç ile şirketi, başka bir kişiye devrettiği iddia edildi. Veliler ödedikleri parayı geri alamazken, öğrenciler ise ortada kaldı. Karşılarında muhatap bulamadıklarını dile getiren veliler, durumu ilçe eğitim müdürlüğü ve savcılığa taşıdı.

“KAYITLARI İZİNSİZ ŞEKİLDE ELAZIĞ’A NAKLEDİLDİ”

Okul önünde toplanan veliler, bilgileri olmadan çocuklarının il dışındaki başka okullara nakledildiği öne sürdü.

Okula gidemeyen öğrencilerin, devamsızlık nedeniyle sınıfta kaldığı belirtildi. Veliler bu durumu telefonlarına gelen mesaj ile öğrendiklerini kaydetti.

LİSE SON SINIFLAR ÜNİVERSİTE SINAVINA GİREMEYECEK

Çocuklarının kayıtlarını almak isteyen veliler, kayıtların taşındığı Elazığ’daki lisenin onay vermemesi nedeniyle bunu başaramadıklarını iddia etti.

Lise son sınıfta okuyan onlarca öğrencinin de, sınıfta kaldıkları için üniversite sınavına giremeyeceklerini belirtildi.

“HEM PARAMIZI HEM DE NOTLARIMIZI DOLANDIRDI”

Çocuğunun e-okul sistemi ile karnesindeki notlarına uyuşmadığını söyleyen Celal Aktürk, “Bizim tek sorunumuz para değil. Hem paramızı hem de notlarımızı dolandırdı. Öğrencinin karnede 90, sistemde ise 70 puanı var. Öğrencilerimizi herhangi bir okula götürüp, kaydetmeyelim diye yapıyorlar. Bu durumdan mağduruz. Puanların düzeltilmesini istiyoruz” diye konuştu.

“ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAMIYORUM”

Yaşananların ardından diploma alamadığı için üniversite sınavına hazırlanamadığını belirten öğrenci Faraz Kalhouri, şunları anlattı:

– Bilgimiz olmadan bizi Elazığ’daki okula almışlar. Şimdi de başka bir okula kaydolamıyoruz. Başka bir okula kaydolmamız için onların bize onay göndermesi gerekiyor. Onay gönderilmiyor. Başka okula kaydolmayalım diye böyle şeyler yaptılar. Şu an ben böyle açıkta kaldım, diplomam yandı. Zaten son senemdi. Bir şey demediler. Bize, ‘Kaydınızı alın gidin’ dediler. Kaydımı alamıyorum. Üniversite sınavına hazırlanamıyorum. Çünkü diplomam yok.

“MISIRLI KADININ 34 BİN LİRASI ALINDI”

Mısır uyruklu Eman Beram, çocuğu için okula 34 bin lira verdiğini ve yaşananların ardından parası olmadığı için nakil işlemi yaptıramadığını aktardı. Beram’ın yaşadıklarını anlatan Aylin Şenol, şunları söyledi:

– Bu kadın Mısır’dan geldi. Çocuğuna iyi bir gelecek için evini, arabasını sattı. Çocuğu iyi bir eğitim alsın diye burada. Bu kadının 34 bin lirası alındı. Parası olmadığı için öğrencisini de nakil edemiyor. Çocuğu hiçbir şekilde Türkçe bilmiyor. Ona İngilizce, Almanca, Rusça ve Türkçe dillerinin dersleri verilecekti ama öğretmen bile yok. Bu kadın bu okula kayıt yapmak için geldiğinde İngilizce öğretmeni olmadığı için ben gelip, tercümanlık yaptım.

“OKUMUYOR, İŞE VERDİM ÇALIŞIYOR”

Çocuğu için 25 bin lira ödediğini ve daha sonra kayıt yapılmadığı halde parasını geri alamadığını ileri süren Hülya Pehlivan ise “Kaydettirdim, 2 gün sonra bana kayıt olamayacağını söylediler. 25 bin liramı aldılar ve ‘İstediğin hukuk yoluna gidebilirsin’ dediler. Yani çocuk okula alınmadan, para alınıp hadi güle güle. Hiçbir şekilde alamıyoruz. Üzerlerinde hiçbir şey yok. Öğrencim de ortada. Okuldan aldım. Okumuyor, işe verdim çalışıyor” diye konuştu.

ALACAKLI ESNAF OKULU BASTI

Öte yandan okula yaptırılan tabelanın parasının ödenmemesi nedeniyle iş yeri sahibinin okulu bastığı da iddia edildi. Öğrencilerin gözü önünde okulda yapılan toplantıyı giren iş yeri sahibi, yönetici olduğu kaydedilen U.Z.’yi herkesin içinde darp etti. Yaşananlar ise bir öğrencinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

HİZMET VEREN ŞİRKET M.K.’Yİ SUÇLADI

Velilerin suçladığı yöneticiler, ise okula sadece havacılık hizmeti verdikleri açıklandı. Yapılan açıklamada, okul sahibi M.K. suçlandı.

Açıklamada, “Şirketimizin ya da şirket yetkililerimizin eğitim öğretim, okul açma kapama, mali hiçbir yaptırım yetkisi bulunmamaktadır. Bu vazife süresince taahhüt edilen faaliyetler gerçekleştirilmiş, faturası kesilmiş ve ödeme olarak okul yönetiminden vadeli olarak ödeme alınmıştır. Ancak okul sahibi M.K. tarafından okulun ve şirketin yabancı bir vatandaşa döviz karşılığı satış gerçekleştirildiği ve satış yaptığı bildirilmiştir. M.K. hakkında adli makamlara gerekli başvurular yapıldı” ifadelerine yer verildi. (DHA)

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