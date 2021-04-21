Okullardaki “Nutuk” yasağını iki müfettiş araştıracak

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Çamlıyayla ilçesindeki okullarda “Gençler İçin Nutuk” adlı kitabın dağıtımının yasaklanmasını incelemek üzere iki müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Koca, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Gençler İçin Nutuk’ kitabının okullarda dağıtımıyla ilgili, medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak, Valiliğimizce konuyu incelemek ve soruşturmak üzere iki maarif müfettişi görevlendirilmiştir” dedi.

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