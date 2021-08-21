Önce bebeği, sonra da kendisi corona nedeniyle yaşamını yitirdi

Bingöl'de geçen yıl evlenen ve 7 aylık hamileyken corona virüsüne yakalanınca sezaryenle alınan bebeği 4 gün önce hayatını kaybeden anne Hülya Koca (27) da bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Bingöl’de 11 ay önce evlenen Hülya Koca, hamileliğinin 7’nci ayında rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Semptom göstermesi nedeniyle yapılan tahlillerde corona virüsü testi pozitif çıkan Koca, hamile olduğu için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde tedaviye alındı.

BEBEĞİ 4 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağırlaşan Koca, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavisine başlanan Koca’nın durumunun riske girmesi üzerine sezaryenle alınan ve virüs kaptığı belirlenen bebeği, doktorların çabalarına rağmen 4 gün önce hayatını kaybetti.

AŞI OLMAYI REDDETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Tedavisine devam edilen anne Koca’nın ise durumu ağırlaşınca entübe edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Hülya Koca, bugün hayatını kaybetti. Koca’nın yakınları otopsinin ardından cenazesini alarak Bingöl merkez Simanı Mahallesi Mezarlığı’na götürdü. 4 gün önce ölen bebeğinin yanında toprağa verilen Koca’nın yakınları sinir krizleri geçirdi.

Yakınları, Hülya Koca’nın hamile olduğu için aşı olmayı reddettiğini iddia etti. DHA

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