‘Onlar vazo değil şamdan, depodalar’

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Başkanlığına soru önergesi vererek, Dolmabahçe Sarayı’nda muhafaza edilen ve Sultan Abdülmecidden kalma, her biri 46 kilogram olan som altından 2 vazonun nerede olduğunu sordu. Tanal’ın iddiaları üzerine Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkanı Adnan Gayhan, DHA’ya açıklamalarda bulundu. Gayhan, Dolmabahçe Sarayının uzaktan ve yakından böyle bir konuyla hiçbir ilgisi yoktur diye konuştu.

TANALIN PAYLAŞTIKLARI VAZO DEĞİL ŞAMDAN

Gayhan, şöyle konuştu:

CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın dediği iki vazo, Dolmabahçe Sarayı’nda hiç yer almadı. Dolayısıyla yer almayan bir eser de hiçbir zaman Dolmabahçe Sarayı’nda sergide olmadı. Ancak dün akşam saatlerinde Vekil Mahmut Tanal Bey, sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaptı. Bazı fotoğraflar paylaştı. Fotoğrafların altında İşte bu eserler nerede? diye bir soru yöneltti. Ancak o eserler Tanal’ın bahsettiği eserler değil. Fotoğrafını paylaştığı eserler aynı zamanda vazo değil şamdan.

ŞAMDANLAR DEPOLARDA SAKLANIYOR

Gayhan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Tanal’ın sosyal medyasında paylaştığı şamdan olan o eserler, Dolmabahçe Sarayının kapısından hiçbir zaman girmedi. O eserler, Topkapı Sarayının envanterine kayıtlı. O eserler Fatih Köşkü’nde bundan 6 yıl önce sergileniyordu. Ancak Fatih Köşkünün Marmara Denizine doğru kaymasıyla başlatılan restorasyon çalışmalarıyla, o eserler depolara indirildi.

Milli Saraylar’ın envanterinde kayıtlı 300 bine aşkın eser olduğunu söyleyen Gayhan, Tanal’ın iddia ettiği gibi Milli Saraylar’ın envanterinde, Som altından yapılan 46 kiloluk, Abdülmecit’in yaptırdığı bir vazo yok. Dolmabahçe Sarayının uzaktan ve yakından böyle bir konuyla hiçbir ilgisi yok diye konuştu.