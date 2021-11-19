Ören Bayan’ın eski sahiplerinin öldürülmesi olayında yeni gelişme

Ören Bayan'ın eski sahiplerinden Karako çiftini öldüren Özbek karı-kocanın, evdeki doğalgaz borusunu kesmekten yargılandıkları davada karar çıktı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Ortaköy'de, 22 Ağustos 2014 tarihinde, ‘Ören Bayan'ın eski sahipleri Jak Karako (79) ile eşi Georgia Karako, (69) evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuşlardı.

AYRI AYRI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 12’ŞER YIL HAPİS CEZASI ALMIŞLARDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Karako çiftinin yardımcıları olan Özbek karı-koca Fakhodjon Yusupova ile Gulbakhor Yusupova yargılanmış, 11 Mart 2016 tarihinde, Karako çiftine karşı, ‘nitelikli kasten öldürme' ve ‘nitelikli yağma' suçundan ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrı ayrı 12'şer yıl hapis cezası almışlardı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Özbek karı-koca hakkında verilen kararı incelemiş ve oy birliği ile cezalarını onamıştı. Yargıtay, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan ise hüküm kurulmadığı için dava dosyasını yerel mahkemeye geri göndermişti.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklardan Fakhodjon Yusupova, cezaevinden getirilirken, eşi Gulbakhor Yusupova, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mahkemede tarafların avukatları da hazır bulundu.

“İNDİRİM UYGULANMASIN”

Mahkemede beyanda bulunan Karako ailesinin avukatı, “Sanıkların atılı suçu işledikleri sabittir. Her iki sanıkta birlikte hareket etmiştir. Suçun kastı gözetildiğinde, verilecek cezada hiçbir indirim uygulanmaması, cezanın para veya HAGB'ye (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) çevrilmemesini talep ederiz” ifadelerini kullandı.

“DOĞALGAZ OLAYINI SAVCILIKTA ÖĞRENDİM”

Bir diyeceğinin olup olmadığı sorulan Gulbakhor Yusupova, “Bu olayla hiçbir alakam yok. Doğalgaz borusunu kesmeyle ilgili bir ilgim yok. Bunun ne şekilde olduğunu bilmiyorum. Doğalgaz olayını savcılıktan öğrendim” dedi.

“BEN ZATEN SUÇUMU KABUL ETİM”

Fakhodjon Yusupova ise suçunu kabul ederek, “Ben zaten suçumu kabul ettim. Kamera görüntüleri de var. Boruyu ben kestim. Eşim arabadaydı. Ben suçumu kabul ediyorum” şeklinde konuştu.

ÖZBEK ÇİFTİN BİRİNE BERAAT BİRİNE BİR YIL HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, Gulbakhor Yusupova'nın ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçunu işlediğine dair ‘şüpheden uzak delil bulunmadığını' belirterek beraatına karar verdi.

Mahkeme, Fakhodjon Yusupova'yı ise ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Farkhodjon’un, pişmanlık duymaması nedeniyle cezasında indirim uygulanmadı.

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