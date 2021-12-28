Orman yangınları sürerken mermer ocağı izni vermişler

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve 10 gün süren orman yangını sırasında ünlü rafting bölgesi Beşkonak’ta mermer ocağı izninin verildiği ortaya çıktı.

İsmail AKIN

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28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan, on gün süren, sekiz vatandaşımızın hayatını kaybettiği, çok sayıda canlının telef olduğu, Manavgat yangınında evler ve tarım arazileri ile on binlerce hektarlık ormanlık alan kül dönmüştü.

Yangın tüm hızıyla devam ederken, ilçenin başka bir köşesinde rant pazarlıklarının devam ettiği ortaya çıktı.

Olayı yangından mal kaçırma olarak nitelendiren CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, yaptığı açıklamada; “Manavgat orman yangının acıları hala hafızalardaki yerini korumaktadır. Yangınla mücadeledeki ihmallerin, yangın sonrası vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi beklenirken, öncelikle yangından sonra ortaya çıkan ağaç ürünlerinden elde edilen büyük rant kamuoyunun gündemine gelmiş, şimdi ise Manavgat Beşkonak bölgesinde Kırkkavak ve Düzağaç köyleri arasındaki sahada mermer ocağı açılmasına dair izin verildiği iddia edilmektedir. Yöre halkının gündelik yaşamı dahil birçok alanını doğrudan etkileyecek mermer ocağının yapımına olan itirazların dikkate alınması gerekmektedir” diye konuştu.

Rafet Zeybek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a konu hakkında soru önergesi verdi.

“YAĞMALAMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Zeybek, konuşmasının devamında şunları söyledi;

* Vatandaşlarımız, Manavgat orman yangını sonrası yaraların sarılmasını beklerken önce kaybettikleri evlerinin yenileri için senet imzalayıp borçlandırıldı, sonra yanan ormanlardan çıkartılan tonlarca ağaç ve kerestelerin talan edildiğini gördü.

* Şimdi ise yangın bölgesinin maden ocakları ile ranta açılması ihtimali ile karşı karşıyalar. Yangınlar devam ederken uyardığımız noktaya döndük, yanan alanlar ranta ve talana kurban edilmesin demiştik, Manavgat Beşkonak’ta yöre halkının itirazlarına rağmen mermer ocağı açılmaya çalışılıyor.

* Bu mermer ocağının izninin Manavgat orman yangının devam ettiği günlerde verildiği iddiası ise olayın bir başka vahim noktasıdır.

* Manavgat orman yangınındaki ihmallerin ve aksaklıkların araştırılması için verdiğimiz Meclis Araştırma Önergesi ne yazık ki TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oyları ile reddedilmişti, o gün ki uyarılarımız hala geçerliliğini korumakta Manavgat ve Antalya’nın doğası ranta ve talana kurban edilemez. Yağmalamaya izin vermeyeceğiz.

Zeybek'in önergesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a şu sorulara yöneltti:

-Manavgat Beşkonak bölgesinde Kırkkavak ve Düzağaç köyleri arasındaki sahada mermer ocağı açılmasına dair izin verildiği iddiası doğru mudur?

– Doğru ise mermer ocağı açma izni hangi firmaya verilmiştir?

-Manavgat Beşkonak'ta açılması planlanan mermer ocağının bölgenin doğası ve turizm faaliyetlerine vereceği tahribata dair hangi çalışmalar yapılmıştır?

-Bahse konu mermer ocağı izni Manavgat orman yangının devam ettiği günlerde verildiği iddiası doğru mudur?

– Manavgat orman yangını sonrası bölgedeki aksaklıklar hala giderilememişken mermer ocağı izni için neden acele edilmiştir?

– İzni veren kurum sahada inceleme yapmış mıdır?

-Manavgat orman yangını sonrası Beşkonak'taki mermer ocağı izninin devamı niteliğinde Manavgat ve çevresinde kaç maden izni başvurusu olmuştur?

– Bu başvurular hangi aşamadadır?

-Manavgat Beşkonak'ta açılması planlanan mermer ocağının açılmasına karşı olan yöre halkının görüşü dikkate alınmış mıdır?

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