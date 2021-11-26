Osman Kavala hakkında karar verildi

Birleştirilen Gezi Parkı ile Çarşı Grubu davasında yeni gelişme... Savcı, dört yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Osman Kavala'nın tutukluğunun devamını istedi. Verilen ara sonrası mahkeme başkanı Kavala hakkındaki kararı açıkladı.

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Yargıtay ve İstinaf mahkemelerinin bozma ilamından sonra birleşen ‘Gezi ‘ ile ‘Çarşı’ davalarının ikinci duruşması bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Birleşen iki davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala dahil toplamda 52 kişinin, ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘darbeye teşebbüs', ‘terör örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘polise direnmek' ve ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' gibi suçlardan cezalandırılmaları isteniyordu.

Savcı, dört yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Osman Kavala’nın tutukluğunun devamını istedi. Verilen ara sonrası mahkeme başkanı Kavala hakkındaki kararı açıkladı. Mahkeme Başkanı, Kavala’nın tutukluğunun devamı yönünde karar verdi. Karar oyçokluğuyla verildi. Duruşmayı 17 Ocak’a ertelendi.

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